iPhone SE 4 : une nouvelle fuite de coque nous permet d’en apprendre plus

Maintenant que la gamme iPhone 16 est disponible dans quasiment le monde entier, Apple peut maintenant se concentrer sur d’autres lancements et passer au niveau supérieur avec son iPhone de milieu de gamme : l’iPhone SE. Comme l’ont déclaré les rumeurs, une quatrième génération de cet iPhone au prix plus abordable va bientôt voir le jour, les premières expéditions devraient avoir lieu au cours du début de l’année prochaine. Cependant, qu’est ce que va apporter l’iPhone SE 4 ? Une photo d’une coque en fuite nous permet d’en apprendre plus.

La première coque de l’iPhone SE 4 ?

Avant chaque lancement d’un nouvel iPhone, Apple adopte une approche stratégique en partageant les informations sur les changements de design avec les accessoiristes. Cette démarche permet aux fabricants de coques de se préparer en amont, en s’assurant que leurs produits soient compatibles avec les nouvelles dimensions, les emplacements pour la caméra arrière et les boutons latéraux. Ces détails sont essentiels pour un lancement en douceur des accessoires simultanément avec le nouvel iPhone.



Aujourd’hui, le célèbre leaker Sonny Dickson a publié une image qui semble provenir d’un accessoiriste partenaire d’Apple. Il s’agit d’une coque dédiée au futur iPhone SE 4 qui laisse entrevoir plusieurs aspects du design.

L’iPhone SE 4, qui devrait être lancé au début de l’année prochaine, pourrait bien ressembler à l’iPhone 14, d’après les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Cependant, plusieurs différences majeures sont à noter, notamment du côté de la caméra et des boutons.

Un design inspiré de l’iPhone 14, avec quelques différences

Contrairement aux modèles haut de gamme, l’iPhone SE 4 devrait être équipé d’une caméra arrière unique plutôt qu’un module double. Il n’y aura pas de capteur ultra-large, mais Apple prévoit d’y intégrer un capteur principal de 48MP. Ce dernier offrira deux distances focales : un mode 1x utilisant la pleine capacité du capteur (converti à 12MP) et un mode 2x en zoomant sur la partie centrale de 12MP du capteur 48MP. Une solution qui (bien que plus modeste) pourrait satisfaire les amateurs de photographie.



Du côté des boutons qui seront disponibles sur l’iPhone SE 4, on retrouvera le bouton emblématique sur la partie gauche de l’iPhone qui permettra de permuter entre le mode sonnerie et le mode silencieux ainsi que le traditionnel bouton pour verrouiller son iPhone. Cependant, à la différence des iPhone 16, l’iPhone SE 4 ne sera pas équipé du bouton Camera Control ni du bouton Action.



Cette coque en fuite confirme que l’iPhone SE 4 ne bénéficiera pas de toutes les caractéristiques avancées des modèles premium, mais cela n’est pas sans raison. Apple cherche à maintenir une distinction claire entre ses appareils haut de gamme et les modèles plus accessibles. Si cet iPhone SE 4 semble plus limité en termes de photographie et de boutons, il reste une option attrayante pour ceux qui souhaitent une version moderne de l’iPhone à un prix plus abordable.



En revanche, cet iPhone SE 4 ne sera pas en reste en ce qui concerne la puissance. Les rumeurs indiquent qu’il sera équipé de la puce A18 (la même que celle des iPhone 16) ce qui lui permettra de profiter des nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence. De plus, pour la première fois, l’iPhone SE devrait embarquer un écran OLED, une avancée majeure qui permettra des couleurs plus vives et des noirs plus profonds.



Source