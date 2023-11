L’iPhone SE 4 devrait ressembler à l’iPhone 14

Nous attendons depuis un long moment le véritable rafraîchissement du design de l’iPhone SE, ce grand changement devrait se produire avec l’iPhone SE de 4e génération, selon de récentes informations venant des sources de MacRumors.

L’iPhone SE 4 aura enfin un design plus moderne

L’une des dernières rumeurs en date du côté des produits Apple concerne la quatrième génération de l’iPhone SE, qui selon les bruits de couloir, serait en cours de développement sous le nom de code D59. Ce nouvel appareil marquerait un tournant dans la conception de la gamme SE, puisqu’il serait doté d’une esthétique repensée, se débarrassant du traditionnel bouton d’accueil et arborant l’emblématique encoche en façade, tout en adoptant le design de l’iPhone 14.



Avec un écran qui égalerait les 6,1 pouces de l’iPhone 14, l’iPhone SE 4 se distinguerait néanmoins par une configuration photo plus simple, munie d’une unique caméra arrière. Mais cette simplicité ne serait pas synonyme de moindre performance. En effet, Apple envisage d’équiper ce modèle d’un capteur de 48 mégapixels, similaire à celui qui équipe l’iPhone 15, un choix audacieux pour un modèle considéré comme une option plus abordable.

L’allègement est également au programme, avec un poids prévu à 165 grammes, soit une diminution non négligeable par rapport à l’iPhone 14. Cette quatrième itération de l’iPhone SE embrasserait également les nouvelles technologies avec l’intégration de Face ID pour la reconnaissance faciale, l’adoption d’un bouton latéral remplaçant Touch ID et le remplacement du connecteur Lightning par un port USB-C pour respecter la nouvelle loi européenne sur la connectique unique.



Un autre point de cette rumeur est l’ajout du bouton Action, caractéristique du très récent iPhone 15 Pro, qui pourrait faire son apparition sur l’iPhone SE 4. Ce bouton devrait devenir une norme sur tous les modèles de la future série iPhone 16, et non plus une exclusivité des versions Pro. Ce serait une étape supplémentaire dans l’harmonisation de la gamme iPhone, plaçant l’iPhone SE 4 en avant-garde des fonctionnalités prévues pour 2024.