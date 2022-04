Un ukrainien pillé suit les soldats russes grâce à ses AirPods sur l'app Localiser

Julien Russo

Depuis le début de l'attaque de la Russie en Ukraine, de nombreuses villes se font bombarder, mais aussi piller. En effet, on remarque sur les réseaux sociaux et les médias de multiples boutiques et même des maisons de particuliers qui sont complètement vidées après le passage de l'armée russe. Un habitant a raconté une surprenante anecdote !

Il peut suivre l'évolution de l'armée russe qui détient ses AirPods

Dans un récent article du Times au Royaume-Uni, on apprend l'incroyable aventure de l'ukrainien Vitaliy Semenets, un courageux homme qui a fait le choix de rester dans la ville où il habite depuis très longtemps pour combattre l'invasion russe.

Alors qu'il était à l'extérieur de son domicile, des soldats russes ont forcé la porte de sa maison pour récupérer le maximum d'effets personnels de Semenets.



Dans cette liste de biens qui lui ont été volés, on retrouve une paire d'AirPods. Si les écouteurs sans fil d'Apple paraissent anodins aux premiers abords, il ne faut pas oublier qu'ils intègrent la fonctionnalité Localiser. Via l'application dédiée sur son iPhone, Vitaliy Semenets a pu suivre pendant plusieurs jours la progression des soldats. En effet, sans que les russes le sachent, les AirPods de l'homme ukrainien communiquaient leur position géographique en passant par les iPhone à proximité.

Résultat, il a pu observer durant une longue période (grâce au réseau Apple) l’avancée de l'armée de Vladimir Poutine, il s'est rapidement rendu compte de la stratégie et de l’évolution des soldats sur le terrain. Semenets a vu ses AirPods quitter Kiev pour se diriger vers le nord de l'Ukraine puis traverser la frontière avec la Biélorussie.



Cette traque insolite a durée pendant plusieurs jours, surtout que le soldat qui utilisait ses AirPods pensait à les recharger régulièrement (probablement avec une batterie externe et un câble Lightning qu'il avait pris avant de partir au combat).

L'ukrainien a été surpris des centaines de kilomètres que les soldats avaient pour ordre de faire au quotidien !



La dernière localisation émise par les AirPods a été à Belgorod, une ville en Russie qui a la particularité d'être très proche de la frontière ukrainienne (seulement 35 kilomètres).

L'ukrainien a appris plus tard dans les médias internationaux que cette ville avait été choisie par Vladimir Poutine pour permettre aux soldats de se reposer et préparer une attaque massive et de grande ampleur sur le Donbass.



Est-ce que Vitaliy Semenets a communiqué ces précieuses informations de localisation au gouvernement de Volodymyr Zelensky ? L'article du Times ne le mentionne pas, mais on imagine qu'il a certainement aidé son pays à anticiper l’offensive russe.