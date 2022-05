Le pilote de F1, Sebastian Vettel, a poursuivi un voleur grâce à l'app Localiser

Le pilote de Formule 1 s'est fait voler son sac le week-end dernier lorsqu'il était à l'hôtel à Barcelone. Étant donné que ses AirPods étaient à l'intérieur, il a pensé à utiliser l'application Localiser sur son iPhone afin de tenter de le retrouver.

L'importance d'activer l'application Localiser sur iPhone

Le week-end dernier, l'Espagne a accueilli le Grand Prix de Formule 1. L'occasion pour les fans de retrouver leurs pilotes préférés et de passer du bon temps. Cependant, le champion du monde et pilote allemand, Sebastian Vettel, a vécu une drôle de mésaventure.



Comme rapporté par la BBC, Vettel s'est fait voler son sac lorsqu'il était au pied de son hôtel à Barcelone. Avant de se rendre au commissariat le plus proche, le pilote a eu la bonne idée de se souvenir que ses AirPods étaient reliés au réseau localiser de son iPhone et qu'ils étaient rangés dans le sac volé.

Vettel a fini par retrouver ses AirPods mais manque de chance, les voleurs connaissaient la dangerosité de voler des produits Apple. En effet, après avoir parcouru quelques kilomètres, ils ont vraisemblablement fouillé le sac et se sont débarrassés des écouteurs d'Apple en les jetant par terre dans la rue.



Le pilote a donc retrouvé ses écouteurs mais malheureusement, cela paraît bien plus compliqué pour le reste. En tout cas, cette nouvelle mésaventure ne fait que confirmer la précision du système d'Apple. Pensez à bien l'activer sur tous vos appareils floqués d'une pomme croquée pour compliquer la vie des voleurs et, éventuellement, les retrouver.



