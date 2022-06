AirPods Pro 2 : détection de la fréquence cardiaque, Localiser, USB-C et d'autres surprises

Après avoir mis à jour les AirPods, Apple devrait bientôt passer au niveau supérieur en proposant une nouvelle génération pour les AirPods Pro, la paire d'écouteurs sans fil haut de gamme rencontre un gigantesque succès à travers le monde, mais commence un peu à s'essouffler à cause de l'absence de renouvellement. Bonne nouvelle... Une rumeur publiée il y a moins d'une heure nous donne un tas d'informations !

Les AirPods 2 arrivent prochainement !

Selon un récent rapport de 52Audio, Apple est toujours en train de préparer la seconde génération de ses populaires AirPods Pro. Ces écouteurs qui se sont vendus à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires n'ont pas été rafraîchis depuis le 30 octobre 2019, une longue période qui peut s'expliquer par le fait que les caractéristiques restent ultra compétitives face à la concurrence qui fait difficilement mieux.



Le rapport mentionne plusieurs nouveautés à venir pour les AirPods Pro 2, voici une petite liste des fonctionnalités et caractéristiques que devrait annoncer Apple :

De l'USB-C : Apple va définitivement supprimer le port Lightning du boîtier de recharge des AirPods Pro 2 pour se concentrer sur de l'USB-C, cette connectique est censée se démocratiser sur l'iPhone d'ici 2024 suite à une obligation de l'UE. Les AirPods Pro 2 suivront donc le mouvement afin de faciliter la recharge pour les clients.

Pour rappel, cette puce offre par ailleurs l'appairage plus fluide avec les produits Apple et la fonctionnalité "Dis Siri".

Détection de la fréquence cardiaque : Comme avec une Apple Watch au poignet, les AirPods Pro 2 vont être capables de détecter votre rythme cardiaque directement à l'intérieur de vos oreilles. Est-ce que les mesures seront aussi précises qu'une Apple Watch ? Impossible de le dire pour le moment, mais on part du principe que si Apple le propose avec les AirPods Pro 2, c'est que les capteurs ont apporté des résultats concluants !

Le rapport explique qu'Apple devrait associer les micros sur les écouteurs et des micros sur le boîtier de recharge pour capter tous les sons autour et les amplifier dans les oreilles de l'utilisateur.

52Audio n'est pas le média qui a un historique parfait et irréprochable en ce qui concerne les indiscrétions qui concernent le futur des produits Apple. Toutefois, malgré de nombreux ratés, ce site a vu juste à plusieurs reprises, ce qui conforte dans le fait que tout ce qui est cité ci-dessus, n'est peut-être pas sûr, mais qu'une bonne partie l'est certainement !



La date d'annonce et de lancement des AirPods Pro 2 est encore inconnue, cependant Apple pourrait profiter de son traditionnel événement de la rentrée pour présenter la seconde génération de ses AirPods Pro 2.