L'Apple Watch Series 9 aura un nouveau capteur de fréquence cardiaque, la puce U2...

Globalement, l'Apple Watch Series 8 a déçu beaucoup de monde à cause du peu de nouveautés qui était proposé comparé aux deux générations précédentes. Heureusement, les récentes indiscrétions mentionnent des changements et améliorations majeurs pour la prochaine génération. Un rapport de Mark Gurman explique que plusieurs nouveautés de l'Apple Watch Series 9 et Ultra 2 vont probablement vous convaincre de sauter le pas !

L'Apple Watch Series 9 et Ultra 2 vont vous surprendre

Au cours de l'Apple Event "Wonderlust" du 12 septembre qui aura pour objectif de présenter la nouvelle gamme d'iPhone, Apple devrait également annoncer l'arrivée imminente d'une Apple Watch Ultra 2 et d'une Apple Watch Series 9. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg vient d'obtenir quelques informations croustillantes à propos des deux futurs modèles d'Apple Watch. Il explique dans un récent rapport que les nouvelles montres connectées bénéficieront d'importantes mises à niveau des capteurs et composants.



Le journaliste entend par là qu'Apple va intégrer dans ses nouvelles Apple Watch des composants plus récents, plus performants et surtout plus précis. Gurman parle d'une avancée sur la vitesse des montres, l'efficacité et la précision. L'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2 devraient profiter chacune du nouveau capteur de fréquence cardiaque optique d'Apple.

Autre bonne nouvelle, c'est l'intégration de la nouvelle puce ultra large bande "U2" d'Apple, rien de révolutionnaire sur l'utilisation au quotidien, mais cette puce vous aidera à retrouver plus facilement (via l'app Localiser) votre montre en cas de perte ou de vol. Pour information, une autre indiscrétion a affirmé que cette nouvelle puce sera aussi présente dans tous les iPhone 15 qui sortiront dans les prochaines semaines !

Un nouveau processeur

Quand on achète une Apple Watch, le processeur à l'intérieur n'a pas autant d'importance que quand on achète un iPhone. Un utilisateur d'Apple Watch ne va pas jouer à des jeux gourmands en performance sur son poignet et encore moins utiliser des applications de montage vidéo. Toutefois, il est toujours préférable d'avoir un processeur récent afin que watchOS soit fluide et réagisse de manière optimale.



Depuis l'Apple Watch Series 5, Apple n'a pas upgradé le processeur de l'Apple Watch, car l'entreprise sait très bien que ce n'est pas un critère déterminant au moment de l'achat. Cependant, avec la Series 9 et l'Ultra 2, la firme de Cupertino estime qu'il va être temps de passer au niveau supérieur, Gurman affirme que les deux nouvelles Apple Watch bénéficieront d'un tout nouveau processeur qui permettra de mieux tirer parti de watchOS 10.



Au niveau de la conception, le journaliste explique que l'Apple Watch Ultra 2 sera fabriquée avec davantage de matériaux recyclés, c'est l'une des volontés d'Apple dans ses engagements pour la protection de l'environnement. Bien sûr, cela n'impactera pas la qualité du produit, en réalité, le consommateur ne verra même pas la différence. La firme de Cupertino doit être particulière satisfaite d'avoir réussi à allier qualité et protection de l'environnement.

Le rapport mentionne également que l'Apple Watch Series 9 sera en acier inoxydable avec un boîtier imprimé en 3D, on l'a vu précédemment dans un autre rapport, le boîtier imprimé en 3D est l'une des dernières idées d'Apple pour accélérer la production et sortir nettement plus d'Apple Watch des usines.