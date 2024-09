Les Powerbeats Pro 2 seront capables de mesurer votre fréquence cardiaque depuis vos oreilles

À l'heure actuelle, le seul produit Apple capable de mesurer votre fréquence cardiaque, c'est l'Apple Watch. La montre connectée surveille en permanence votre rythme cardiaque et n'hésite pas à vous signaler quand quelque chose ne va pas. Et si demain un nouveau produit Apple venait surveiller lui aussi votre fréquence cardiaque afin d'avoir un bilan encore plus complet ? C'est ce que proposeraient les Powerbeats Pro 2 qui seront prochainement annoncés par Apple.

Les Powerbeats Pro 2 proposeront bientôt une innovation surprenante

Apple a récemment partagé une vidéo intrigante sur les futurs Powerbeats Pro 2, prévue pour l'année prochaine. Cette nouvelle version des écouteurs sans fil fait déjà parler d'elle, notamment pour une fonctionnalité inédite dans l'univers des écouteurs sans fil d'Apple. En effet, grâce à des découvertes réalisées par le site MacRumors dans les dernières mises à jour logicielles d'Apple, nous avons appris que ces écouteurs seront capables de mesurer la fréquence cardiaque de l'utilisateur directement depuis les oreilles.



Les Powerbeats Pro 2 pourront surveiller en continu la fréquence cardiaque et transférer ces données vers l'application Santé sur l'iPhone, de la même manière que le fait aujourd'hui l'Apple Watch. Cette fonctionnalité représente une avancée importante pour les utilisateurs souhaitant un suivi de santé plus discret. Si pour l'instant, rien ne le confirme, il est plausible qu'Apple croise à l'avenir les données des Powerbeats Pro 2 avec celles de l'Apple Watch, pour les utilisateurs qui possèdent les deux appareils, afin d'offrir une analyse encore plus précise des données cardiaques.

Une fréquence cardiaque qui s'activera uniquement pendant les sessions sportives

L'activation de cette fonctionnalité se fera simplement en portant les deux écouteurs simultanément pendant une session d'entraînement. La mesure de la fréquence cardiaque ne s'enclenchera qu'une fois un exercice démarré via une application de fitness compatible. Par ailleurs, les Powerbeats Pro 2 auront la capacité de se synchroniser avec des appareils de gym, tels que les tapis roulants, ce qui permettra de mesurer la fréquence cardiaque en temps réel durant l'utilisation de ces équipements.



En plus de cette avancée technologique majeure, les Powerbeats Pro 2 seront dotées de fonctionnalités avancées telles que la réduction active du bruit, l'audio spatial et l'audio adaptatif, ce qui va offrir une expérience audio immersive et personnalisée. Ces nouveaux écouteurs seront disponibles dans une gamme de coloris variée, on retrouvera l'orange, le violet, le noir et le beige, pour s'adapter à tous les styles.