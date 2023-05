Kuo dévoile les fournisseurs du casque MR d'Apple à venir à la WWDC23

Rappelons qu'à un mois de sa présentation à la WWDC 23 , nous savons pratiquement tout sur le premier produit du genre d'Apple. Pour concurrencer le Meta Quest Pro et, dans une moindre mesure, le PSVR 2 de Sony, la firme de Cupertino a conçu un système d'exploitation xrOS spécifique, avec une adaptation des applications phares d'iOS comme FaceTime, iMessage, etc. Les premiers usages du casque comprennent aussi l'extension du bureau de MacOS ou encore le montage vidéo dans Final Cut Pro. Les premiers testeurs auraient été époustouflés ... Vous êtes pressés de découvrir le casque Apple ? Même s'il est vendu 3000 euros ?

Tout ceci confirme donc la technologie de pointe du casque Reality Pro. Outre le double processeur (M2 ?), Apple a affublé son appareil de douze caméras et d'une batterie externe. Ce dernier point laisse perplexe certains observateurs, mais il permet d'alléger considérablement le casque. C'était exactement ce qu'avait déclaré avant tout le monde Mark Gurman en janvier dernier.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.