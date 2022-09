ByteDance dévoile le casque VR Pico 4 à 429 euros pour concurrencer Apple et Meta

Le Pico 4 arrivera dans certains pays le mois prochain pour 429€, avec une date de sortie initialement positionnée au 15 octobre.



Pico, filiale de ByteDance, a dévoilé son dernier casque de réalité virtuelle. Le Pico 4 sera initialement disponible au Japon, en Corée du Sud, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et dans huit autres pays européens. Pico n'a pas encore dévoilé ses plans de commercialisation aux États-Unis, mais elle a l'intention de commercialiser l'appareil à Singapour et en Malaisie d'ici la fin de l'année, et en Chine à une date ultérieure.

PICO 4 : un casque autonome

Le casque - qui est équipé d'un processeur Qualcomm XR2, d'un GPU Adreno 650 et de 8 Go de RAM - peut être utilisé comme un appareil autonome. Pico affirme que la batterie, qui se trouve dans la sangle arrière pour aider à garder les choses en équilibre, offre environ trois heures d'utilisation sur une seule charge grâce à la batterie de 5300 mAh. L'appareil pèse 295 grammes sans la sangle (réduction de 30% par rapport au Pico 3) et 586 grammes lorsqu'elle est attachée.

Vous pouvez également connecter le Pico 4 à un PC de jeu pour des expériences VR haut de gamme. Cela est évidemment nécessaire pour exploiter pleinement les deux écrans, qui offrent une résolution de 4K à 4 320 x 2 160 pour chaque œil et 1200 ppi. Les écrans ont un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un champ de vision de 105 degrés.



Le Pico 4 utilise le tracking inside-out sans avoir besoin de balises externes. Il est livré avec des contrôleurs de mouvement Pico 4 (qui ont des fonctions de vibration et qui ressemblent à ceux du futur Meta Quest Pro) et il y a quatre caméras externes. D'après le site Web de Pico, l'appareil offrira une transparence totale des couleurs, ce sur quoi travaille Meta.



Étant donné que ByteDance possède également TikTok, il n'est pas surprenant qu'il soit possible de visionner des vidéos à partir de cette application. Vous pourrez également partager des expériences VR sur TikTok. Il y aura des centaines d'autres choses à regarder dans des formats VR et 360. Pico s'efforce de proposer des sports en direct et des "concerts basés sur des avatars" sur la plateforme, ainsi que des cours de fitness.



Quant aux jeux, il y en a 165 dans la boutique Pico et d'autres sont ajoutés chaque semaine. Le casque sera compatible avec des jeux comme Peaky Blinders : The King's Ransom, Demeo, The Walking Dead : Saints & Sinners, All-in-One Summer Sports VR et Just Dance VR (qui arrivera en 2023 en exclusivité sur Pico). SteamVR sera également pris en charge, tout comme le son Spatial Audio. Pas mal !



De notre côté, on a hâte de connaître les détails du premier casque Apple, surtout que ce dernier serait très cher (plus de 2000 €).