Le casque Meta Quest Pro est en fuite avant sa sortie

Mark Zuckerberg l'avait annoncé il y a quelques jours, le prochain casque Quest Pro arrivera en octobre. Mais déjà, une vidéo semble le montrer dans son intégralité. Elle a été initialement postée sur Facebook par Ramiro Cardenas, qui a déclaré que plusieurs appareils (étiquetés "échantillons d'ingénierie") avaient été laissés dans une chambre d'hôtel. Voilà qui nous rappelle les premiers iPhone oubliés dans un bar...

Voici le Meta Quest Pro

Dans la vidéo, Ramiro Cardenas montre un casque noir avec trois caméras sur le devant qui ressemble aux aperçus que nous avons vus du Project Cambria teasé par Meta plus tôt cette année. Il ressemble également à la fuite précédente. Cette fois, la vidéo montre clairement les nouveaux contrôleurs et leur nouveau design qui remplace les anciennes manettes "boucles".

L'emballage porte la mention "Meta Quest Pro", ainsi qu'un autocollant indiquant "Non destiné à la revente - échantillon technique". Il montre également des images du casque et des contrôleurs.



La visière plus fine du Quest Pro est obtenue grâce à l'utilisation de lentilles "pancakes" déjà utilisées dans le Vive Flow de HTC, et probablement dans les prochains Pico 4 et Pico 4 Pro de ByteDance (TikTok).



Meta a annoncé qu'elle avait intégré un système de suivi des yeux et des visages pour piloter les avatars dans les expériences sociales, ainsi que des caméras à résolution beaucoup plus élevée, avec une transparence des couleurs et un capteur de profondeur pour la réalité mixte.



En avril, un éminent analyste de la chaîne d'approvisionnement a affirmé que le casque serait équipé de deux panneaux LCD Mini-LED de 2160×2160, contre moins de 1832×1920 pixels par œil pour les écrans LCD ordinaires du Quest 2. Le Quest Pro sera doté de 12 Go de RAM, contre 6 Go pour le Quest 2.



Avec le Quest Pro, Mark Zuckerberg a promis une "expérience de réalité virtuelle haut de gamme sans fil".

C'est incroyable pour le jeu, mais ce n'est pas seulement pour le jeu.

Enfin, concernant le nom "Meta Quest Pro", ce dernier a été repéré dans le code, il semble donc que ce soit le nom définitif. Rappelons d'ailleurs qu'Apple doit présenter son premier casque AR/VR d'ici début 2023 au plus tard...