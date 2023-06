Meta baisse le prix du Quest 2 à 349 euros avant le Quest 3

Mark Zuckerberg a eu la bonne idée d'annoncer son futur casque Quest 3 vendredi, quelques jours avant le Reality Pro d'Apple que l'on doit découvrir ce soir. Mais ce n'est pas tout, car la société Meta vient de baisser le prix de son modèle actuel, le Quest 2 qui passe à 349 euros, soit 100 euros de réduction.

Le Meta Quest 2 est moins cher

Le Meta Quest 2 est apparu pour la première fois en 2020, introduisant une nouvelle ère de jeu, de fitness et bien plus encore d'après l'entreprise. Ce casque représente aujourd’hui un des moyens les plus abordables d’accéder à la réalité virtuelle, ce qui est encore renforcé avec la nouvelle réduction de prix qui passe de 449 à 349 € pour la version 128 Go, et de 499 à 399 € pour la version 256 Go. L'idée est de se placer sur l'entrée de gamme, alors qu'Apple s'apprêter à lancer un modèle haut de gamme à près de 3 000 €.



Amazon vend également le casque Meta Quest 2, mais pas encore au nouveau prix.

Une mise à jour importante à venir

Afin de démocratiser le secteur, Meta qui a racheté Oculus en 2014, fait le forcing avec des prix agressifs, ainsi qu'un support constant. À ce propos, le réseau social annonce une prochaine mise à jour logicielle importante pour le Quest 2 :

Nous actualisons le GPU et le CPU des Quest 2 et Quest Pro. Ces derniers bénéficieront d’une augmentation de 26 % des performances du CPU et d’une augmentation de 19 % de la vitesse du GPU pour les Quest 2 et de 11% pour les Quest Pro. Au fur et à mesure que les développeurs tireront profit de ces changements, vous pourrez vous attendre à une expérience de jeu plus fluide, à une interface utilisateur plus réactive et à un contenu plus riche sur les deux casques. Nous activons également l’échelle de résolution dynamique (DRS) pour le Quest 2 et le Quest Pro, afin que les jeux et les applications puissent bénéficier d’une densité de pixels accrue, sans perte d’images.

Alors que le Quest 3 vise à établir un nouveau standard pour la réalité mixte, le Quest 2 reste le point d’entrée le plus abordable pour la réalité virtuelle, alors que le Quest Pro vise une utilisation professionnelle, avec un suivi oculaire et des expressions faciales naturelles.

Pour information, Apple va se positionner plutôt contre le Quest Pro sorti fin 2022, dont le prix est pourtant trois fois moindre.



Rendez-vous ce soir pour suivre le keynote de la WWDC 23 avec notamment la présentation du casque Reality Pro.

