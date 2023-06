Mark Zuckerberg annonce le Meta Quest 3, juste avant le Reality Pro d'Apple

Mark Zuckerberg le sait, les ventes des Meta Quest vont probablement souffrir d'une perte de vitesse avec l'arrivée d'Apple sur le marché des casques à réalité virtuelle. Meta a conscience qu'Apple profite de clients fidèles, d'un gigantesque écosystème, de services populaires et de développeurs déterminés à proposer les meilleures applications. Cependant, cela n'empêche pas le groupe Meta d'essayer de faire de l'ombre au futur Reality Pro à quelques jours de l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023.

Voici le Meta Quest 3

C'est désormais officiel, Meta vient d'annoncer son futur casque de réalité virtuelle : le Meta Quest 3, un nouveau modèle qui va apporter une meilleure expérience grâce à une amélioration des performances, de la résolution et du confort !

Dans son communiqué de presse, Meta précise que le Quest 3 proposera un stockage de 128 Go minimum, ce qui permettra aux utilisateurs de télécharger toutes leurs applications préférées, y compris les jeux gourmands en termes de stockage.



Meta promet des visuels de jeux encore plus impressionnants grâce à l'utilisation de l'optique Pancake, il s'agit d'une conception optique qui utilise des lentilles plates et compactes pour réduire l'encombrement et améliorer la qualité optique. Contrairement aux lentilles traditionnelles convexes, les lentilles Pancake sont souvent plates ou un peu concaves. Ce choix de Meta est stratégique puisque les clients auront une réduction de la distorsion, un élargissement du champ de vision et un gain sur la légèreté globale du casque. Apparemment Apple a prévu la même chose sur son Reality Pro, mais avec une technologie plus pointue sur tous les points.

Le Meta Quest 3 embarquera la puce Snapdragon de nouvelle génération, la marque précise qu'on retrouvera des performances graphiques plus de deux fois supérieures à celles du GPU Snapdragon de la génération précédente intégré au Quest 2. Au programme : des performances plus fluides et des détails toujours plus clairs dans les jeux.



Meta envoie aussi un message à Apple en affirmant proposer une expérience encore mieux que la réalité mixte que prépare Apple sur son premier casque AR/VR :

Sur le Quest 3, notre technologie de pointe Meta Reality vous permet de passer du monde physique au monde virtuel en toute fluidité. Il s’agit de nouvelles expériences qui vont au-delà de la réalité mixte telle qu’on la connaît grâce à la possibilité de reconnaître et interagir intelligemment avec les objets de votre espace environnant en vous permettant de naviguer dans cet espace de manière naturelle et intuitive, ce qui était pratiquement impossible auparavant.

Un meilleur confort pour les manettes

Meta a également beaucoup travaillé sur les manettes du Meta Quest 3, l'entreprise affirme avoir redessiné les manettes Touch Plus du Quest 3 pour offrir un format plus confortable, épuré et ergonomique. Tous les détails qui pouvaient déplaire sur les précédentes générations des manettes seront corrigés.

Les manettes intègreront aussi des TruTouch Haptics, des petites vibrations pour augmenter le réalisme et pousser l'immersion à son maximum quand vous jouez à des jeux ou que vous êtes sur des applications de divertissements.



En ce qui concerne les jeux, applications et expériences de réalité virtuelle, la bonne nouvelle, c'est que le Quest 3 sera rétrocompatible avec le catalogue du Meta Quest 2, une initiative qui va plaire aux consommateurs et probablement inciter beaucoup de clients à renouveler leur casque. Pour rappel, Sony ne l'avait pas fait entre le PSVR 1 et le PSVR 2, ce qui avait énormément frustré les joueurs du PSVR 1 qui avaient acquis une grande bibliothèque de jeux sur le PlayStation Store.



Le Meta Quest 3 sera disponible dès cet automne, aucune date n'est communiquée pour l'instant. Le coût final du casque VR de Meta sera de 569,99€, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse mail afin d'avoir les dernières informations.