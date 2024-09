Mark Zuckerberg en remet une couche, le Quest 3 est meilleur que le Vision Pro !

Depuis la commercialisation de l'Apple Vision Pro, Mark Zuckerberg parle tellement souvent de l'ordinateur spatial d'Apple qu'on en est presque à se demander s'il n'en fait pas des cauchemars la nuit. Pour le patron de Meta, il n'y a aucun doute que l'expérience utilisateur est bien meilleure avec le Quest 3 qu'avec le Vision Pro d'Apple. Après avoir réalisé une vidéo Instagram pour exprimer son avis, Mark Zuckerberg a encore affirmé publiquement la supériorité du Meta Quest 3 pour un tarif largement plus abordable.

Mark Zuckerberg parle encore de l'Apple Vision Pro

Dans un secteur de la réalité virtuelle et augmentée de plus en plus compétitif depuis l'arrivée d'Apple, Mark Zuckerberg a récemment pris position sur le réseau social Threads pour mettre en avant le Meta Quest 3. Peu après le lancement du Vision Pro par Apple, Zuckerberg a affirmé que le Meta Quest 3 offrait un meilleur rapport qualité-prix que l'Apple Vision Pro. Aujourd'hui, Zuckerberg revient sur le devant de la scène pour défendre à nouveau son casque VR qui propose une expérience assez proche de l'Apple Vision Pro.

Un utilisateur du nom de Benedict Evans a interpellé le patron de Meta en lui expliquant son point de vue, soutenant que l'Apple Vision Pro a environ 3 à 5 ans d'avance sur le Quest 3. Mark Zuckerberg n'a pas voulu laisser passer cela et a répondu :

Je ne pense pas que nous disions que les appareils sont les mêmes. Nous disons que Quest est meilleur. Si nos appareils pèsent autant que les leurs dans 3 à 5 ans, s'ils ont le flou de mouvement qu'ils ont, s'ils n'ont pas d'entrées de précision, etc, cela signifie que nous aurons régressé de manière significative. Oui, leur résolution est plus élevée, mais ils ont payé pour cela avec de nombreux autres compromis qui rendent leur appareil moins performant à bien des égards. Ce n'est pas ce à quoi nous aspirons.

Zuckerberg a également contesté l'idée reçue que les casques Quest seraient principalement des outils de jeu, donc qu'ils ne s'adresseraient qu'à un public "gamer". Il a rappelé la popularité des plateformes sociales comme Horizon, VR Chat, et Rec Room, ainsi que l'utilisation fréquente du navigateur web et du lecteur vidéo sur Quest. Selon lui, tous ces avantages prouvent que le Meta Quest 3 se rapproche plus d'un ordinateur qu'une console de jeu.



Une chose est sûre, c'est que le patron de Meta n'arrive pas à comprendre l'engouement autour de l'Apple Vision Pro. Même si celui-ci propose une qualité d'affichage largement supérieure, une interaction plus fluide et complète ou encore bien plus d'applications en seulement 1 mois de commercialisation, Mark Zuckerberg ne cesse de penser que le Meta Quest 3 est plus intéressant qu'un Vision Pro.



