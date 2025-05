Mark Zuckerberg tacle Tim Cook après une "mauvaise semaine"

S'exprimant lors des Stripe Sessions 2025, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a saisi l'occasion pour dépeindre Apple comme son adversaire et Google comme son allié. Le PDG et cofondateur de Stripe, John Collison, a interrogé Zuckerberg au sujet d'Apple à la suite d'une récente décision judiciaire américaine qui a forcé la société à assouplir ses règles de l'App Store.

« Tim a eu une mauvaise semaine », a ironisé Zuckerberg. « Je ne vais pas en rajouter, mais j'aime Sundar. » Si le jeu d'acteur du créateur de Facebook (ayant piqué l'idée à ses camarades d'Harvard) est à saluer, il est désormais difficile de différencier Apple et Google en matière d'ouverture des marketplaces d'applications.

Epic Games, par exemple, reste tout aussi frustré par Google en raison des restrictions anti-contournement et des batailles antitrust en cours. Pendant ce temps, le PDG d'Apple, Tim Cook, a sans doute lancé la première pique il y a des années. Lorsqu'on lui a demandé comment il gérerait la situation de Zuckerberg lors des audiences de Facebook au Congrès sur la confidentialité, le successeur de Steve Jobs a répondu sèchement : « Je ne serais pas dans cette situation. »



