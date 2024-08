Voici les noms des potentiels responsables d'Apple après Cook, Williams, Joswiak, Schiller

L'équipe de direction d'Apple est un modèle du genre, un groupe soudé depuis plus de dix ans autour de Tim Cook. Mais le président-directeur général devrait bientôt quitter ses fonctions, prises peu avant la mort de Steve Jobs. Si nous avions vu la semaine dernière que John Ternus tenait la corde pour le remplacer, bon nombre de ses lieutenants devraient également laisser la place à une nouvelle génération. Notre confrère Mark Gurman de Bloomberg a dressé le portrait des potentiels candidats à la succession sur chaque poste clé.

John Ternus tout en haut

Comme vu précédemment, John Ternus, le responsable de l'ingénierie matérielle d'Apple, s'est imposé comme le successeur probable de Tim Cook à long terme. Il est devenu un visage de plus en plus public d'Apple, et son rôle clé dans le keynote de la semaine dernière pour les iPad Pro M4 et iPad Air M2 n'a fait que confirmer les soupçons. Et comme il n'a pas encore 50 ans, sa carrière a encore de beaux jours devant elle.



Si Cook devait partir à court terme, le directeur de l'exploitation Jeff Williams est également envisageable, dixit Gurman.

John Ternus à l'Apple Park

Jeff Williams aux opérations

Jeff Williams, directeur des opérations d'Apple depuis 2015, devrait être remplacé par Sabih Khan, son principal adjoint et membre actuel de l'équipe exécutive d'Apple. Khan, qui a pris la place de Jony Ive en 2019, pourrait prendre en charge la division d'assistance AppleCare en plus de ses fonctions actuelles de supervision de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Priya Balasubramaniam est pressentie pour devenir la prochaine vice-présidente senior des opérations et peut-être une future directrice de l'exploitation.

Kevan Parekh aux finances

Luca Maestri dirige le département financier d'Apple depuis 2014, après avoir rejoint l'entreprise en tant que contrôleur en 2013, ce qui indique son chemin de succession vers le poste de directeur financier. Maestri a préparé le vice-président Kevan Parekh, qui s'occupe des questions financières importantes directement avec le PDG Tim Cook, à prendre éventuellement la relève en tant que directeur financier.

Signe de son importance croissante, il a récemment repris les responsabilités - et le bureau - de Saori Casey, cadre supérieur de la direction financière d'Apple qui est aujourd'hui directeur financier de Sonos.

Kyle Andeer et BJ Watrous en avocat général

Kate Adams, qui occupe le poste d'avocate générale depuis 2017, est l'une des personnes d'Apple qui occupe ce poste depuis le plus longtemps, avec des successeurs internes potentiels tels que Kyle Andeer et BJ Watrous prêts à prendre la relève.



Il s'agit d'un poste exigeant, en particulier à un moment où Apple est soumis à des pressions réglementaires dans son pays et à l'étranger.

Sébastien Marineau à l'ingénierie logicielle

Craig Federighi est le vice-président senior de l'ingénierie logicielle depuis 2012. Sébastien Marineau, qui supervise actuellement les fonctions clés d'iOS, est considéré comme son successeur probable. Un autre candidat, Jon Andrews, est responsable des technologies logicielles fondamentales.

Kate Bergeron à l'ingénierie matérielle

John Ternus pourrait passer de la direction de l'ingénierie matérielle à la succession potentielle de Cook en tant que PDG, avec des successeurs potentiels comme Kate Bergeron, Deniz Teoman, Eugene Kim, et notamment Mike Rockwell, qui a lancé le Vision Pro.

Tim Millet aux puces Apple

Johny Srouji, qui dirige avec autorité, pourrait être remplacé par Sri Santhanam, actuellement responsable des principales puces d'Apple. Tim Millet, un autre acteur clé, a introduit la puce M4 mais est considéré comme un successeur moins probable.

Kaiann Drance au marketing

Greg Joswiak, en poste depuis 2020, pourrait être remplacé par son adjoint, Bob Borchers, qui s'occupait auparavant du marketing de l'iPhone. Son numéro 2 est Bob Borchers, qui supervise le marketing pour tous les produits Apple. Si Joswiak devait partir dans un avenir proche, son adjoint prendrait le relais. Mais Borchers n'a que quelques années de moins que Joswiak, et l'entreprise a également un remplaçant à plus long terme.



Kaiann Drance, vice-présidente chargée du marketing de l'iPhone, est considérée comme un autre successeur potentiel.

Kevin Lynch à l'IA

John Giannandrea dirige une équipe d'intelligence artificielle autonome et cruciale, sans qu'il y ait d'adjoint clair pour lui succéder.



Apple pourrait réintégrer le groupe d'IA dans l'ingénierie logicielle si aucun successeur n'émerge, Kevin Lynch étant un cadre non spécialiste de l'IA susceptible de prendre la relève.

Vanessa Trigub pour les Apple Store

Deirdre O'Brien, qui dirige les opérations de vente au détail d'Apple depuis 2019, n'a pas de successeur clair, ce qui indique qu'Apple pourrait une fois de plus se tourner vers l'extérieur lorsqu'elle partira. Outre M. O'Brien, Apple n'a eu que quelques responsables de la vente au détail au cours de son histoire : Ron Johnson, John Browett et Angela Ahrendts.



Vanessa Trigub pourrait potentiellement gérer le groupe de manière intérimaire.

Oliver Schusser et Jeff Robbin aux services

Eddy Cue, qui gère une vaste gamme de services, pourrait voir son rôle divisé, Oliver Schusser prenant en charge les services liés au divertissement et Jeff Robbin élargissant éventuellement son rôle pour inclure davantage de responsabilités en matière d'applications et d'ingénierie.



Ce groupe comprend la plateforme de streaming TV+, Music, Plans, l'Apple Card, iCloud, Fitness+, des applications comme Final Cut Pro, des annonces de recherche et Apple Pay. À cela s'ajoutent des organisations d'ingénierie, de conception d'interfaces et de marketing. De quoi occuper au moins deux personnes.

Qui pour l'App Store ?

Phil Schiller, désormais membre "Fellow" d'Apple, laisse un vide difficile à combler à l'App Store et aux "Events", sans successeur évident disposant de l'étendue de son expérience. La division pourrait rester autonome en raison de l'examen réglementaire, Schiller se contentant de rester au milieu des défis actuels. Mais aucun nom n'a encore émergé, il pourrait s'agir d'un recrutement externe.

Sarah Chandler à l'environnement

Enfin, Lisa Jackson, ancienne directrice de l'EPA, pourrait être remplacée par plusieurs personnes en raison de ses qualifications uniques, Sarah Chandler pouvant diriger les efforts écologiques et une nouvelle recrue importante étant attendue pour les affaires gouvernementales.