Voici le prix hallucinant pour une réparation du Vision Pro sans AppleCare+

Que ce soit avec l'iPhone ou tout autre produit, Apple fait son maximum pour vous convaincre de prendre l'extension de garantie : AppleCare+. Pour cela, l'entreprise apporte des arguments intéressants dans les prestations couvertes par AppleCare+, mais gonfle aussi le coût des réparations hors AppleCare+, ce qui peut clairement effrayer les clients qui ne veulent pas d'extension de garantie. Dans le cas du Vision Pro, Apple a décidé de tout faire pour provoquer l'hésitation chez les consommateurs !

Un coût qui peut aller jusqu'à 2399 $ la réparation

AppleCare+ ou pas AppleCare+ ? C'est la question que vous allez probablement vous poser quand vous allez acheter l'Apple Vision Pro dès que celui-ci sera disponible en France. Comme c'est le cas avec ses autres produits, Apple va vous proposer une extension de garantie visant à réduire le coût d'une réparation si vous venez à endommager involontairement votre Vision Pro.

Grâce à la précommande du Vision Pro sur l'Apple Store US (qui a démarré aujourd'hui en début d'après-midi), nous connaissons exactement le coût des réparations avec et sans AppleCare+.



Dans un premier temps, on remarque qu'Apple permet la sélection que deux types de service :

Fissure du verre avant du Vision Pro

Autres dommages

Dans le cadre de la fissure du verre avant, on remarque qu'Apple impose une différence tarifaire assez surprenante. Un client qui aura pris AppleCare+ ne paiera que 299 dollars, celui qui a refusé de prendre l'extension de garantie à l'achat ou dans les jours qui ont suivi l'achat paiera 799 dollars.



Cela vous paraît excessif ? Vous n'avez encore rien vu. Dans la catégorie des "autres dommages", Apple estime une réparation avec AppleCare+ à 299 dollars (ça ne bouge pas) et à... 2 399$ pour ceux qui n'ont pas pris AppleCare+. Autrement dit, c'est l'équivalent du prix d'un MacBook Pro d'entrée de gamme !



Bien sûr, il s'agit d'une estimation des coûts, tout dépendra de la réparation que vous demandez, mais on remarque qu'Apple a une volonté de faire payer largement plus les clients qui ne prennent pas AppleCare+ comparé à ceux qui choisissent d'obtenir l'extension de garantie.



Comme vu dans la grille des prix du Vision Pro, l’AppleCare+ pour le casque est disponible à 499 dollars sur l'Apple Store en ligne. L'extension de garantie offre une couverture complète incluant un nombre illimité de réparations en cas de dommages accidentels. Ce service inclut également l'assistance et la maintenance certifiées par Apple. Pour minimiser les désagréments, un service de remplacement express est proposé, où un appareil de remplacement est envoyé sans attendre la fin de la réparation. De plus, les abonnés bénéficient d'un accès privilégié et continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aux spécialistes d'Apple.