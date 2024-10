L'Apple Vision Pro et le Meta Quest 3 passé au scanner à rayons X, une différence de taille !

On peut reprocher beaucoup de choses à Apple, mais ce qu'on ne peut jamais critiquer, c'est la finition et les détails dans ses produits. Alors que l'Apple Vision Pro est une petite merveille à l'extérieur en termes de design, il s'avère qu'à l'intérieur, chaque composant est minutieusement placé pour optimiser l'espace. Une approche qu'on ne retrouve pas du tout chez Meta avec son Quest 3 où l'intérieur est un peu... "bordélique" et plutôt mal organisé !

Apple a optimisé l'espace à l'intérieur de son Vision Pro

Une récente étude réalisée par Lumafield qui a utilisé des scans à rayons X, a permis de jeter un regard inédit sur l'intérieur de l'Apple Vision Pro, du Meta Quest Pro et du Meta Quest 3, révélant des différences majeures dans leur conception et les méthodes utilisées pour la dissipation de la chaleur.



L'analyse a été conduite grâce au scanner CT industriel Neptune accompagné du logiciel Voyager de Lumafield, ce qui a permis une inspection non destructive des appareils. Ce processus a offert un aperçu détaillé de la structure interne de l'Apple Vision Pro en comparaison avec le Quest Pro et le Quest 3, mettant en avant des choix de conception et d'ingénierie distinctifs.

Une conception plus organisée et intelligente chez Apple

L'une des révélations les plus frappantes concerne la manière dont l'Apple Vision Pro optimise l'utilisation de son espace interne. Contrairement aux Meta Quest Pro et Quest 3, qui adoptent une approche plus traditionnelle en superposant les composants sur une base unique, l'Apple Vision Pro se démarque par l'emploi d'un circuit imprimé flexible et une disposition électronique angulaire. Cette ingénierie avancée non seulement maximise l'espace disponible, mais améliore également la performance globale de l'appareil.

Le système de refroidissement, là aussi, on retrouve des différences entre Meta et Apple

Le système de refroidissement est un autre domaine où l'Apple Vision Pro brille par son génie. Avec ses micro-souffleurs compacts, il assure un refroidissement efficace de son processeur M2 et de sa puce R1 dédiée à l'analyse des mouvements pour l'interaction. L'Apple Vision Pro a réussi à réaliser cette prouesse tout en restant silencieux et en éloignant la chaleur du visage de l'utilisateur afin qu'il n'y ait pas de températures insupportables après une longue période d'utilisation. En comparaison, le Quest Pro utilise une combinaison de méthodes actives et passives, intégrant un caloduc en cuivre et deux ventilateurs, tandis que le Quest 3 se limite à un unique ventilateur sans dissipateur thermique.



En termes d'alimentation, l'Apple Vision Pro opte pour une batterie externe, une décision qui favorise nettement les performances en libérant de l'espace à l'intérieur du casque. Cette approche contraste fortement avec celle des modèles Meta Quest, où la batterie est intégrée directement dans le casque, limitant l'espace disponible pour d'autres composants essentiels.



La formule innovante d'Apple en matière d'optimisation de l'espace et de refroidissement place le Vision Pro dans une catégorie à part. Ce que propose Meta n'est pas mauvais, mais l'ordinateur spatial d'Apple reste au-dessus de tout pour l'organisation des composants internes. Cette optimisation de l'espace à l'intérieur du Vision Pro se constate aussi sur les autres produits Apple depuis de nombreuses années.