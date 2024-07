À côté de la R1, la puce M2 du Vision Pro aurait 10 GPU et 8 CPU

L'Apple Vision Pro, le produit le plus attendu de l'année par les fans, serait équipée d'une puce M2 équivalente à celle que l'on trouve sur les MacBook Air haut de gamme. En effet, d'après les informations de Mark Gurman de Bloomberg, le casque de réalité mixte afficherait dix cœurs de GPU et huit cœurs de CPU. Si l'on savait que la puce M2 accompagnait la puce R1, Apple n'avait pas communiqué sur la variante.

Une puce déjà vue sur Mac

Pour rappel, lorsqu'Apple a introduit la puce M2 dans son MacBook Air de 13,6 pouces, lancé en 2022, elle a proposé deux options pour la partie GPU : 8 ou 10 coeurs, contre 7 ou 8 coeurs pour la puce M1. Le Mac mini M2 dispose également du même SoC.

Alors que le Vision Pro sera officiellement lancé le 2 février prochain aux États-Unis, il sera donc propulsé par la puce M2 avec dix coeurs GPU. Cette puce gravée en 5 nm est responsable du traitement du contenu, de l'exécution du système d'exploitation visionOS, de l'exécution des algorithmes de vision par ordinateur et de la fourniture du contenu graphique. Cependant, elle ne travaille pas seule.



Vision Pro décharge le traitement des informations provenant des caméras, des capteurs et des microphones sur une puce R1 dédiée et personnalisée. Apple affirme qu'elle peut transmettre des images aux écrans en 12 millisecondes, offrant ainsi une vision du monde "pratiquement sans décalage".



Chose étrange, Apple a sorti la puce M3 fin 2023, sur ses MacBook Pro 14 et 16 pouces. On aurait pensé que le Vision Pro serait aussi sur cette gamme de processeurs gravés en 3 nm.



Pour le reste de la fiche technique, le Vision Pro d'entrée de gamme est équipé de 16 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage. Apple pourrait proposer des modèles avec jusqu'à 1 To d'espace de stockage, comme nous l'avions expliqué en exclusivité en août dernier.



Dans le même message sur X, Gurman a également confirmé que les clients d'Apple pourront acheter le Vision Pro en ligne et dans les magasins de détail en utilisant l'Apple Card. De quoi échelonner les paiements en plusieurs fois sans frais, et aussi d'avoir un cashback pour ses prochains achats. Rappelons enfin qu'il faudra précommander depuis un iPhone ou iPad équipé de Face ID, et qu'il sera possible d'avoir une démonstration du Vision Pro de près de 30 minutes avant de craquer (ou non).



Qui pense que le Vision Pro fera un carton et démocratisera l'AR/VR ? Nous sommes plutôt sceptiques à la rédaction, bien qu'une partie des utilisateurs devraient être tout à fait conquis.