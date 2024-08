Meta ne sortira pas de concurrent à l’Apple Vision Pro, car il serait « trop cher »

Avec son Vision Pro, Apple a proposé aux consommateurs un casque de réalité mixte ultra performant, mais à un prix excessif. Si Apple peut se permettre de vendre un ordinateur spatial à 3999€, ce n’est pas le cas de la concurrence qui n’a pas une « communauté » aussi passionnée et déterminée que celle d’Apple. Meta semble l’avoir compris puisque l’entreprise aurait abandonné son idée de concurrencer le Vision Pro, Mark Zuckerberg a estimé qu’un Quest à plus de 3500€ ne pourrait pas se vendre.

Meta veut éviter l’échec commercial

Lors de l’annonce de l’Apple Vision Pro à la WWDC 2023, Mark Zuckerberg et son équipe de direction chez Meta étaient déterminés à lancer un concurrent direct le plus rapidement possible. Pourtant, cette ambition semble aujourd’hui appartenir au passé. Selon des sources proches des activités internes de l’entreprise, Meta aurait complètement abandonné son projet de casque haut de gamme destiné à rivaliser avec le Vision Pro d’Apple.



Le projet, connu en interne sous le nom de code “La Jolla”, devait voir le jour en 2027. Conçu pour offrir une alternative au Vision Pro, ce casque promettait des performances de pointe grâce à l’intégration de micro-écrans OLED, un composant essentiel pour garantir une qualité d’image à la hauteur des attentes. Cependant, c’est précisément ce composant qui a conduit à l’abandon du projet.

En effet, les micro-écrans OLED, indispensables pour atteindre le niveau de précision et de clarté requis pour ce type de modèle, ont fait exploser les coûts de production. Meta avait pour objectif de maintenir le prix de son casque sous la barre des 1 000 dollars, un seuil jugé crucial pour le rendre accessible à un large public. Mais avec le coût des micro-écrans OLED, cet objectif est devenu irréalisable. En utilisant une autre technologie d’affichage, la qualité d’image aurait été inférieure, ce qui aurait rendu le produit non compétitif face à l’Apple Vision Pro.



Meta a également observé de près comment se débrouillait l’Apple Vision Pro auprès des consommateurs et les ventes difficiles de l’ordinateur spatial ont rapidement fait réfléchir l’entreprise de Mark Zuckerberg. Si Apple, avec sa marque forte et son puissant écosystème, peine à atteindre ses objectifs commerciaux avec le Vision Pro, Meta a jugé qu’il serait encore plus difficile pour un produit similaire de leur part de s’imposer sur le marché. Un raisonnement logique qui va permettre d’économiser des millions de dollars dans la recherche et le développement ainsi que dans les salaires des ingénieurs et développeurs qui auraient été nombreux à travailler sur le projet ”La Jolla”.

Cet abandon ne signifie pas que Meta se retire du marché des casques AR/VR

Néanmoins, Meta ne compte pas abandonner le marché des casques de réalité virtuelle et augmentée. La société continue de développer le Meta Quest 4, dont la sortie est prévue pour 2026. Contrairement à “La Jolla”, le Quest 4 s’inscrit dans une gamme de prix beaucoup plus accessible, avec un tarif attendu autour de 500 dollars, similaire à celui de la Quest 3. Cette stratégie de positionnement tarifaire, couplée à une petite marge de bénéfice, est vue comme un moyen efficace de réaliser un volume important de ventes, tout en continuant d’innover dans le secteur.



La décision de Meta de renoncer à un concurrent direct au Vision Pro montre la complexité du marché des technologies de réalité virtuelle et augmentée, où le coût des composants est particulièrement élevé.



