Meta a déposé un brevet inspiré par l'EyeSight du Vision Pro d'Apple

Plus d'un an après sa présentation, on peut le dire sans aucune hésitation : l'Apple Vision Pro a complètement bouleversé le marché de la réalité virtuelle et augmentée. Si certains acteurs comme Meta ou PlayStation y croient toujours, de plus en plus d'entreprises essaient d'offrir une expérience similaire au Vision Pro, bien loin des expériences qu'on avait avant l'annonce de l'Apple Vision Pro ! Selon une découverte dans le registre de l'USPTO, Meta pourrait bientôt copier la fonctionnalité EyeSight du Vision Pro.

Meta sur le point de copier EyeSight ?

Meta a récemment déposé un brevet aux États-Unis qui décrit une technologie très similaire à celle de la fonctionnalité EyeSight de l'Apple Vision Pro. Le brevet, intitulé "Capteurs embarqués dans un casque de réalité immersive pour permettre la présence sociale", a été enregistré auprès de l'USPTO (United States Patent and Trademark Office). Cette technologie vise à intégrer un écran externe aux casques de réalité augmentée et virtuelle de Meta, ce qui permettrait aux personnes autour de l'utilisateur de voir une reproduction virtuelle de ses yeux.



Depuis l'annonce du Vision Pro d'Apple à la WWDC 2023, Meta a surveillé de près le développement et les fonctionnalités de l'ordinateur spatial. Lors de cette présentation, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, avait exprimé dans une interview sa satisfaction en notant qu'Apple n'avait pas introduit de "révolution" majeure par rapport aux technologies existantes. Cependant, depuis cette annonce, Meta a ajusté ses propres casques AR/VR, empruntant des éléments similaires à ceux du Vision Pro. Les fonctionnalités et les méthodes d'interaction des casques Quest de Meta ont évolué pour suivre une trajectoire comparable à celle de l'Apple Vision Pro. Une coïncidence ? Pas sûr...

Fonctionnalité EyeSight chez Apple

Image officielle issue d'une publicité du Vision Pro

La fonctionnalité EyeSight d'Apple (qui avait été moquée lors de son annonce) a suscité un intérêt considérable de la part de Meta. EyeSight utilise un scan du visage pour créer une image virtuelle des yeux de l'utilisateur sur un écran externe du casque. Apple a affirmé que cette fonctionnalité aide à résoudre le problème de l'isolement social souvent associé au port des casques de réalité virtuelle. En effet, en affichant les yeux de l'utilisateur, EyeSight permet une interaction plus naturelle et humaine avec les personnes présentes autour de l'utilisateur.



L'illustration du brevet déposé par Meta montre clairement une volonté de reproduire cette fonctionnalité EyeSight. L'objectif est d'intégrer un écran sur la façade externe des casques Meta, affichant les yeux de l'utilisateur de manière similaire à ce que propose Apple avec le Vision Pro.



Ce dépôt de brevet par Meta suggère une refonte ou un nouveau design des casques Quest pour intégrer cette technologie, pour l'instant, aucun casque Quest ne propose d'écran externe. En adoptant des fonctionnalités semblables à celles du Vision Pro, Meta cherche à se positionner comme un concurrent direct d'Apple dans le domaine des casques AR/VR, tout en proposant des solutions visant à améliorer l'expérience utilisateur et les interactions sociales.



Source