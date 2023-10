Apple Vision Pro : le design est protégé par des dépôts de brevet !

Avec le Vision Pro, Apple a opté pour un design très différent de ce qu'il se fait sur le marché. Si Meta et ses concurrents ont privilégié de gros casques pour y intégrer la batterie en plus des autres composants internes, Apple a choisi une batterie externe au Vision Pro et un produit qui se rapproche plus d'un masque de ski. Comme la firme de Cupertino sait qu'elle va probablement bouleverser encore une industrie, tous les moyens sont pris pour éviter les clones du Vision Pro.

Apple protège le design du Vision Pro

Attendu pour l'année prochaine, l'Apple Vision Pro a fait couler beaucoup d'encre dans les médias et les réseaux sociaux, son côté révolutionnaire et innovant attire l'œil des consommateurs, mais aussi... des concurrents. Apple a protégé le design de son Vision Pro au bureau des brevets de Hong Kong, ce dernier a publié pas moins de 27 brevets qui mentionnent le design de l'Apple Vision Pro.



Ces brevets déposés sont assez particuliers, car on parle de "brevet de conception", et non de "demande de brevet", si les brevets standards fournissent un maximum de détail, les brevets de conception se contentent de mettre en avant uniquement les figures du produit.

Dans les 27 brevets, Apple détaille chaque angle de son Vision Pro à partir de différents schémas réalisés par ses équipes. On peut apercevoir sur ces dessins la face avant du Vision Pro, la Digital Crown ou encore les emplacements dédiés aux caméras extérieures.



Sans surprise, ces brevets sont publiés et accessibles publiquement plusieurs mois après la présentation du Vision Pro. Apple a bien fait attention de ne pas les faire publier avant l'Apple Event de la WWDC 2023, sinon ça aurait été du pain béni pour les leakers qui observent très régulièrement les dépôts de brevet de grandes marques comme Apple.



L'Apple Vision Pro est attendu pour une commercialisation dès l'année prochaine, Apple va organiser plusieurs vagues de lancements avec les États-Unis en priorité, puis d'autres pays dont la France qui suivront courant 2024 et 2025. Le Vision Pro est le premier ordinateur spatial d'Apple, il embarquera des technologies extraordinaires, mais aussi une tarification très élevée, il faudra compter environ 4000 euros pour l'acquérir en France avec la TVA.



Source