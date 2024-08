Meta veut devenir le concurrent "Android" du Vision Pro d'Apple

Loin des premières réactions, plus effrayées par le Vision Pro qu'autre chose, Mark Zuckerberg et ses amis de Meta verraient désormais d'un bon oeil l'arrivée d'Apple sur ce marché. Meta miserait même sur le lancement de l'Apple Vision Pro pour stimuler ses propres activités dans le domaine des casques VR. Selon le rapport du Wall Street Journal, le réseau social compte sur ce concurrent de poids pour faire enfin décoller son investissement record de 50 milliards de dollars dans le métavers, jusqu'ici boudé par les utilisateurs.

Meta entend profiter d'Apple

Le rapport explique que les dirigeants de Meta sont "optimistes" quant au lancement de Vision Pro. Ils pensent que l'entrée d'Apple dans la catégorie des casques AR/VR leur donnera la légitimé nécessaire à attirer "davantage de consommateurs". Ils se voient déjà dans le rôle d'Android face iOS, mais dans le monde des casques :

Les employés de Meta voient la Quest et son écosystème logiciel émerger comme une alternative principale à Apple dans cet espace, remplissant le rôle joué par Android de Google dans les smartphones. La bataille que les cadres de Meta et les initiés de l'industrie voient venir est centrée sur les fabricants de logiciels qui joueront un rôle prépondérant dans le développement d'applications qui attireront plus d'utilisateurs.

Comme on pouvait s'en douter, alors que le Vision Pro n'a pas encore été lancé, le produit a déjà "influencé la réflexion de Meta". L'entreprise se concentrerait davantage sur la réalité mixte qu'elle ne le faisait initialement, délaissant notamment le concept de métavers, très critiqué par Tim Cook. Elle avait également rapidement revu son positionnement en abandonnant sa gamme Quest Pro, se concentrant sur le milieu de gamme pour toucher un public plus large, laissant Apple se charger des portefeuilles plus fournis.

Meta se concentre de plus en plus sur la réalité mixte, qui permet aux utilisateurs de voir des images virtuelles superposées à leur environnement réel.

Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, car la concurrence permettra une émulation des entreprises et donc de meilleurs produits. Reste à voir si Apple parvient à faire décoller la technologie. Le Vision Pro est très cher, et bien qu'il possède un énorme potentiel, il faudra voir si l'usage augmente avec le temps. Début de réponse vendredi avec la sortie du Vision Pro aux USA.