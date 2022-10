Pour Tim Cook, les gens ne savent pas ce qu’est le metaverse

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a terminé son traditionnel tour de l'Europe annuel en accordant des interviews à divers médias. La réalité augmentée a été un thème récurrent dans les discussions de Cook, et c'est un sujet qu'il a à nouveau abordé dans une interview avec le journal néerlandais Bright. Il en a profité pour tacler la société Meta.

Encore une fois, Cook s’est montré très confiant sur la réalité augmentée :

Le patron d’Apple a poursuivi en affirmant qu'il "ne sera pas si long" avant que nous vivions dans un tel monde, tout en rappelant que la réalité virtuelle a également son utilité en raison de la façon dont elle est immersive. Mais elle ne remplace pas la vie réelle.

Sur le "metaverse" de Facebook, Cook a déclaré qu'il est important que les gens aient une compréhension d'un produit.

Une manière de dire que le projet de Facebook n’est pas forcément viable.



Pour la petite histoire, metaverse est un mot qui date d’avant Facebook, ayant été utilisé pour la première fois dans le roman de science-fiction "Snow Crash", mais le réseau social l'a adopté, allant jusqu'à rebaptiser la société "Meta". Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré que la société s'engageait à développer un "métavers", c'est-à-dire une future réalité numérique.



Apple travaille d'arrache-pied à la mise au point de son propre casque de réalité virtuelle et augmentée, dont la sortie est prévue pour 2023, suivi par les "Apple Glass" de réalité augmentée qui pourraient voir le jour en 2024. Deux ans, ce n’est pas si loin comme le disait le successeur de Steve Jobs.



Comme souvent, notre cher Tim Cook a également parlé de l'importance de la programmation, et il a abordé des sujets tels que le changement climatique, le recyclage et la politique, après avoir visité Londres, l’Italie et l’Allemagne où il a célébré l'Oktoberfest et rencontré des développeurs ainsi que les joueurs du Bayern de Munich.

