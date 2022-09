Tim Cook l'assure, vous allez bientôt vous demander "comment ai-je pu vivre sans AR ?"

Avant de révolutionner le secteur de l'automobile avec sa voiture électrique et ultra-connecté, Apple compte bien faire un petit détour pour chambouler le marché de la réalité augmentée. Nous le savons, un casque mélangeant l'AR et la VR est en préparation, mais aussi une paire de lunettes qui proposerait une dose de réalité augmentée au quotidien.

Vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive

Chaque intervention de Tim Cook est précieuse, si le CEO d'Apple ne révèle jamais les futures nouveautés matérielles et logicielles à venir, il n'hésite pas à faire quelques sous-entendus qui enflamment très vite les rumeurs.

Lors d'une intervention à l'Università Degli Studi di Napoli Federico II à Naples en Italie, Tim Cook a déclaré aux étudiants qui étaient venus écouter son discours que quelque chose se préparait du côté de la réalité augmentée chez Apple. Le CEO a ouvertement dit :

Dans pas trop longtemps, à partir de maintenant, vous allez vous poser la question "comment ai-je pu vivre tout ce temps sans réalité augmentée ?"

Pendant ce discours qui a duré plus de 30 minutes, Tim Cook s'est dit passionné par la réalité augmentée, pour lui, c'est sans aucun doute la prochaine évolution majeure dans notre quotidien. Le CEO d'Apple n'a pas hésité à comparer l'avancée de la réalité augmentée à celle des débuts d'internet.

Tim Cook qui est (évidemment) bien au courant des avancées des projets AR au sein d'Apple semble bien exciter sur les futures annonces de produits à venir :

Je suis très excité par la réalité augmentée. Parce que je pense que nous avons eu une grande conversation ici aujourd'hui, mais si nous pouvions l'augmenter avec quelque chose du monde virtuel, cela aurait été encore mieux. Je pense donc que si vous, et cela se produira clairement dans peu de temps, si vous regardez en arrière à un moment donné, vous savez, si vous faites un zoom arrière dans le futur et que vous regardez en arrière, vous vous demanderez comment vous avez mené votre vie sans la réalité augmentée. Tout comme aujourd'hui, nous nous demandons comment des gens comme moi ont pu grandir sans Internet.

Parmi les rumeurs qui ont abordé l'AR chez Apple, on retrouve un casque haut de gamme qui s'appellerait "Reality Pro", le premier dispositif AR/VR de la société, devrait être dévoilé dès janvier 2023. Le casque est en développement depuis un certain temps et sera la première nouveauté importante d'Apple depuis le lancement de l'Apple Watch en 2014.

Les Apple Glasses devraient aussi être de la partie, ce seront des lunettes connectées qui projetteront de la réalité augmentée sur le verre en face de vos yeux.



Le premier projet visera plus une utilisation exclusivement à la maison avec des divertissements et des applications professionnelles visant à faciliter le travail à distance. Le second projet sera plus dédiée à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, vous pourrez emporter votre paire de lunettes partout où vous souhaitez, un peu comme un iPhone et une Apple Watch !