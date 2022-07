Tim Cook assure aux investisseurs que l'inflation n'impactera pas les revenus d'Apple

Apple a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 2% dans ses résultats financiers publiés hier soir, une performance qui a évidemment fait plaisir aux investisseurs qui craignaient une baisse des revenus à cause de l'inflation. À l'occasion de la publication des résultats, Tim Cook s'est entretenu avec le média américain CNBC. Le CEO d'Apple a opté pour un discours très optimiste malgré l'inflation qui frappe de plein fouet les États-Unis et bien d'autres pays dans le monde.

Apple reste solide, promet Tim Cook

L'inflation impact le quotidien de milliards de personnes à travers le monde, mais aussi celui des petites et grosses entreprises. Dans le cadre d'une interview, Tim Cook a confié qu'Apple subit des augmentations de prix exceptionnels dans sa "structure de coûts". Le CEO explique avoir observé de près les évolutions tarifaires sur le transport, la fabrication, les composants en silicium dans les produits Apple... Tout augmente et cela devient rapidement incontrôlable s'il n'y a pas de négociations avec les fournisseurs ou autres partenaires.



Toutefois, Apple fait face à cette période difficile et essaie tant bien que mal de conserver ses marges de bénéfices et d'éviter les augmentations sur ses produits (même s'il y a parfois quelques ratés, notamment avec les derniers MacBook Air M2).



Tim Cook a exprimé son point de vue sur les résultats financiers du troisième trimestre fiscal, le CEO a directement abordé le sujet du chiffre d'affaires, celui-ci a atteint les 83 milliards de dollars avec une progression de 2% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Cook a fait remarquer au journaliste que c'était une prouesse extraordinaire et que l'entreprise signait un nouveau record !

Le CEO d'Apple a également parlé des belles performances dans le segment iPhone où les ventes ont grimpé de 3% avec 40,67 milliards de revenus. C'est aussi une victoire qui montre que malgré la pénurie des puces et autres soucis en Chine, Apple a réussi à gérer là où certains concurrents ont échoué.



Dans l’entretien, Tim Cook a préféré ne pas mentionner les baisses d'expéditions des Mac, iPad et Wearables, un sujet fâcheux qui a énormément contrarié les investisseurs qui s'attendaient à mieux.



Cette déception, Tim Cook ne l'ignore pas, mais privilégie maintenant l'avenir, le CEO estime que le meilleur est à venir et ça commencera dès le prochain trimestre avec l'introduction des iPhone 14, de l'Apple Watch Series 8 et probablement d'autres produits.

Cook a terminé l'interview en déclarant :

En termes de perspectives dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires s'accélère au trimestre de septembre, malgré l'observation de quelques poches de mollesse.

Pour résumer ce trimestre, Apple aurait pu mieux faire, mais l'entreprise a le mérite d'avoir limité les dégâts dans un contexte extrêmement difficile : confinements successifs en Chine (pays principal de l'assemblage), pénurie de certains composants et puces, une inflation qui incite les consommateurs à repousser les achats non essentiels...

Il faut tout de même reconnaître qu'avec Tim Cook, Apple est entre de bonnes mains dans les périodes compliquées !