AR/VR : Tim Cook assure qu'Apple s'intéresse au métavers

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats d'Apple pour le premier trimestre fiscal 2022 avec les analystes et les investisseurs, Tim Cook, le PDG d'Apple, a abordé l'idée du "metaverse". En réponse à une question de Katy Huberty, analyste chez Morgan Stanley, Cook a expliqué qu'Apple voyait "beaucoup de potentiel dans cet espace".

Le président d'Apple a expliqué qu'en l'état actuel des choses, les développeurs proposent déjà plus de 14 000 applications sur l'App Store qui utilisent le framework ARKit d'Apple. Ces applications fournissent "des expériences incroyables en AR pour des millions de personnes aujourd'hui", a-t-il déclaré. Cela étant dit, il a toutefois précisé qu'Apple voit "beaucoup de potentiel" dans cet espace et investit en conséquence.

En réponse à une autre question, Tim a expliqué que lorsqu'il s'agit de décider quand Apple doit entrer sur un nouveau marché, elle recherche un domaine à l'intersection du matériel, des logiciels et des services. Cook n'a pas donné de détails, mais il a dit qu'il y a des domaines qui ont "plus que piqué" l'intérêt d'Apple.

