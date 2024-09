Apple s'intéresse de plus en plus à la 6G

Bien qu'Apple travaille sur un modem cellulaire 5G maison depuis des années, avec apparemment de gros retards qui pourraient engendrer l'abandon du projet, la firme de Cupertino est déjà penché vers l'avenir : la 6G. Comme le révèle Mark Gurman de Bloomberg, dans sa dernière lettre d'information "Power On", Apple embauche de plus en plus pour la future norme de réseau cellulaire.

Apple veut être prête pour la 6G en 2030

Alors qu'Apple travaille sur son premier modem 5G, elle semble accélérer sur la suite. Cependant, la 6G n'est pas vraiment un nouveau sujet chez Apple, l'entreprise recrutait déjà sur ce sujet en 2021, un an après les premières rumeurs.

Une offre d'emploi très spécifique vient d'être publiée sur le site web de la société comme l'a remarquée Mark Gurman.

En tant qu'architecte de plateforme cellulaire, vous dirigerez et coordonnerez la conception et la modélisation d'une architecture de référence 6G. Un ensemble approprié de mises en œuvre de prototypes et de modèles d'architecture de référence doit être développé pour permettre l'évaluation des technologies candidates et des cas d'utilisation. Dans ce rôle, vous planifierez, dirigerez et participerez activement à ces activités de modélisation et de prototypage. Vous collaborerez de manière transversale avec les équipes de recherche et de développement pour proposer, planifier et mettre en œuvre des simulations et des expériences afin d'évaluer les candidats à la technologie 6G !

Pour en revenir à la conception d'un modem personnalisé, voici ce qu'il faut avoir en tête :

D'une part, Apple fait la course pour terminer son modem afin de ne pas avoir à renouveler le contrat d'achat du composant auprès de Qualcomm. Les deux entreprises se sont écharpées à propos de brevets jusqu'à un accord en 2019, et Apple ne veut vraiment pas dépendre de Qualcomm pour ce composant essentiel de l'iPhone.

Les modems sont extrêmement difficiles à développer et nécessitent des tests à l'échelle mondiale à cause des différentes implémentations dans chaque région. Si le modem d'Apple arrive sur le marché et ne fonctionne pas bien, ce sera le plus grand échec du mandat de Tim Cook en tant que directeur général.

Enfin, l'intégration de ce composant en interne permettrait à Apple de mieux contrôler la technologie et pourrait présenter des avantages financiers. C'est pourquoi l'entreprise poursuit cette stratégie. Mais contrairement à certaines des puces produites par Apple - les séries M et A - le modem n'est pas susceptible d'apporter une forte augmentation des performances.

Entre les lignes, on comprend donc qu'en cas d'échec sur la 5G, Apple prend de l'avance sur la 6G attendue pour 2030 au plus tôt. D'ici là, il faudra que les opérateurs améliorent la couverture et les offres en matière de 5G. Bouygues puis SFR ont récemment proposé de belles promotions sur les forfaits.



Pour information, en 2030, nous en serons à l'iPhone 22 !