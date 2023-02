Un nouveau brevet montre qu'Apple s'intéresse toujours à l'iPhone pliable

Il fut un temps où les smartphones pliables étaient considérés comme des modèles trop coûteux et pas assez solide après une multitude de pliages. Aujourd'hui, des marques comme Samsung, Huawei, Xiaomi Oppo ou encore Motorola ont démontré qu'il est possible d'attirer les consommateurs avec des smartphones pliables d'une grande qualité et à des prix plus ou moins accessibles.

L'iPhone pliable, toujours en cours d'étude chez Apple

En avril 2021, Apple a déposé dans le registre de l'USPTO un brevet indiquant comment ses ingénieurs comptent s'y prendre pour concevoir un iPhone pliable, quels matériaux seront utilisés et comment les châssis seront tactiles lorsque l'iPhone sera déplié. Ce "nouveau" brevet qui a été dévoilé publiquement aujourd'hui prouve qu'Apple n'a pas abandonné l'idée de proposer dans un avenir proche (ou lointain) un iPhone Fold pour concurrencer les gammes Galaxy Z Fold et Flip de Samsung qui sont parmi les plus populaires dans le secteur des smartphones pliables.



Le brevet déposé par Apple décrit une méthode par laquelle les couches d'affichage et de capteurs tactiles des panneaux extérieurs d'un appareil peuvent être "superposées". Apple explique que les capteurs tactiles peuvent être placés sous une couche de verre le long de l'avant, du fond et des "parois latérales incurvées" de l'appareil, ce qui implique la possibilité d'une saisie tactile sur l'ensemble du châssis extérieur.

Apple apporte aussi l'hypothèse d'une autre approche, celle de proposer un écran pas que sur la façade avant. L'entreprise souhaiterait étendre l'écran jusqu'aux côtés latéraux de l'iPhone Fold, autrement dit, l'utilisateur pourrait profiter de commandes tactiles rapides comme le contrôle du volume, le bouton de verrouillage, le déclenchement de l'application "Appareil Photo"...

Qu'en disent les spécialistes des rumeurs ?

Dès qu'on parle d'écran, il y a un analyste particulièrement fiable et avec un bon historique de rumeurs validées, c'est Ross Young. Selon ses précédentes déclarations, le premier iPhone pliable pourrait sortir à partir de 2025, Young ne voit pas une disponibilité avant cette année, car en interne rien ne serait prêt à 100% pour commencer une production d'essai dans les usines partenaires d'Apple.



Le géant californien a conscience que du retard est accumulé dans le domaine des smartphones pliables, mais l'entreprise ne veut pas aller plus vite sous prétexte que la concurrence est présente et propose des modèles intéressants et fiables.



Il y a un an, l'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu'Apple travaillait sur un écran pliable, mais il a émis l'hypothèse que le premier produit pliable de la société pourrait être une combinaison de l'iPhone et de l'iPad. Une affirmation plus récente de Kuo suggère qu'en 2024, Apple présenterait un iPad pliable avec une béquille en fibre de carbone.



