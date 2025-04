L'iPhone sans écran de Jony Ive intéresse OpenAI

Un nouveau rapport de The Information révèle qu’OpenAI, la société derrière ChatGPT, envisage d’acquérir une startup d'intelligence artificielle matérielle, io Products, fondée par l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, et le PDG d’OpenAI, Sam Altman, dans une transaction potentiellement évaluée à 500 millions de dollars ou plus. Cette entreprise travaille sur des appareils alimentés par l’IA, y compris un prétendu "téléphone" sans écran et d’autres produits domestiques intelligents, bien que des personnes proches du projet insistent sur le fait que ce n’est "pas un téléphone".

Une startup qui pourrait compter

La collaboration entre Ive et Altman a débuté il y a plus d’un an, axée sur des assistants vocaux IA, mais elle en est encore aux premières étapes de conception sans concepts finalisés. Financée par Ive et l’Emerson Collective de Laurene Powell Jobs, io Products emploie une petite équipe, incluant d’anciens designers d’Apple, Tang Tan et Evans Hankey, qui ont notamment travaillé avec Ive sur l’iPhone.

Outre une acquisition complète, OpenAI et io Products envisagent également des options de partenariat. En cas d’accord, OpenAI récupérerait non seulement la technologie, mais aussi l’équipe qui la développe, les ingénieurs d’io Products construisant l’appareil, OpenAI fournissant les capacités IA, et le studio LoveFrom d’Ive apportant son expertise en design. Une telle initiative accentuerait la rivalité d’OpenAI avec Apple – malgré leur partenariat de juin intégrant ChatGPT à Siri – les plaçant dans une arène déjà compétitive des assistants vocaux IA, aux côtés de Meta, Google, Anthropic et xAI. OpenAI a déjà lancé un mode vocal pour ChatGPT l’année dernière, permettant des interactions parlées, signe de cette concurrence croissante.

Ive ne s'arrête jamais

Ive, qui a quitté Apple en 2019 après avoir été chef du design, a fondé LoveFrom et a continué à collaborer avec Apple en tant que consultant jusqu’en 2022, date à laquelle leur relation a officiellement pris fin. Aujourd’hui, son dernier projet avec io Products pourrait marquer une avancée audacieuse dans le matériel IA, mêlant son héritage en design à une technologie de pointe. Mais attention, l'échec cuisant du Ai Pin est encore dans toutes les têtes.