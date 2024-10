Tang Tan, concepteur en chef de l'iPhone, rejoint Jony Ive chez LoveFrom pour bosser sur l'IA

Au début du mois, nous rapportions que Tang Tan, le concepteur en chef de l'iPhone et de l'Apple Watch, s'apprêtait à quitter l'entreprise américaine en février prochain. Désormais, nous connaissons sa destination. Tan a signé avec LoveFrom, la société fondée par Jony Ive lorsqu'il a quitté Apple.

Une grande perte pour Apple

Comme le rapporte Bloomberg, Tan rejoindra Jony Ive chez LoveFrom, aux côtés d'un certain Sam Altman d'OpenAI. Oui, le trio va "travailler sur un nouveau projet de matériel d'intelligence artificielle". Voilà qui donne corps à la rumeur énoncée en septembre dernier par The Information. Selon le média souvent bien informé, Jony Ive et Sam Altman étaient en discussion pour collaborer à un projet de matériel intégrant la technologie d'OpenAI. Probablement ChatGPT.

Tang Tan, qui occupe actuellement le poste de vice-président de la conception des produits chez Apple, dirigera l'ingénierie matérielle chez LoveFrom pour ce projet de matériel d'intelligence artificielle.

Dans le cadre de ce projet, Tang Tan, cadre sortant d'Apple, rejoindra LoveFrom, la société de design d'Ive, qui définira l'aspect et les capacités des nouveaux produits, selon des personnes familières avec le sujet. Altman, un cadre qui est devenu le visage de l'IA moderne, prévoit de fournir les bases logicielles, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que l'initiative n'est pas publique.

Au total, plus de 20 anciens employés d'Apple ont rejoint la société de design LoveForm depuis 2019.



Parmi les départs les plus marquants pour LoveForm, citons Patrick Coffman, l'un des principaux responsables de la conception de l'interface utilisateur chez Apple.



Il y a également Colin Burns, ancien responsable du design à la British Broadcasting qui a rejoint Apple après le départ d'Ive, qui partira dès janvier. Il dirige l'équipe Interaction Architecture d'Apple, chargée d'explorer les premiers concepts matériels et logiciels.



Enfin, Shota Aoyagi, un autre membre de la célèbre équipe de design industriel d'Ive, a déjà quitté l'entreprise pour LoveForm.



Pour en revenir à Tang Tan, il faut savoir qu'il s'agit d'une énorme perte pour Apple, ce dernier ayant travaillé sur de nombreux produits Apple, notamment l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods. On lui attribue carrément la prise de "décisions cruciales concernant les produits les plus importants d'Apple".



Espérons que l'équipe en place parvienne à surmonter ces épreuves...