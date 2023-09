Jony Ive et le PDG d'OpenAI veulent créer "l'iPhone de l'IA" avec 1 milliard de dollars !

Depuis que Jony Ive a quitté la firme de Cupertino, l'ancien designer des produits Apple est libre d'exprimer sa créativité et son talent avec d'autres entreprises. Après des collaborations avec Airbnb et Ferrari, Ive veut désormais créer "l'iPhone de l'IA" en collaboration avec le PDG d'OpenAI. Le projet est très ambitieux et possède déjà un financement spectaculaire de... 1 milliard de dollars !

Ive et le PDG d'OpenAI ensemble sur un projet incroyable

Il y a des échos qui font frissonner la Silicon Valley depuis plus de 24 heures ! Le célèbre designer Jony Ive, ancien pilier d'Apple, et Sam Altman, le dynamique directeur général d'OpenAI, seraient sur le point de forger un partenariat époustouflant. Leur objectif ? Rien de moins que de bouleverser le marché des smartphones.



Le Financial Times a récemment relayé des informations selon lesquelles les deux visionnaires auraient tenu des réunions dans le studio très prisé de Jony Ive à San Francisco. La rumeur prétend que Masayoshi Son's Softbank serait prêt à débourser la modique somme d'un milliard de dollars pour financer cette aventure.

Leur vision ne se limite pas à une simple amélioration de l'iPhone ou d'un autre smartphone existant. Non, ils envisagent de créer un appareil qui permet une interaction "authentique et spontanée" avec l'intelligence artificielle. Une source proche du dossier évoque même l'ambition de créer "l'iPhone de l'IA".



Dans cette quête de réinvention, Softbank ne mise pas seulement sur l'innovation, mais aussi sur l'expertise technique. En effet, Masayoshi Son a sollicité l'entreprise Arm, spécialisée dans la conception de puces et détenue à 90% par SoftBank.

Alors que le marché nord-américain des smartphones montre des signes d'essoufflement - les ventes d'iPhone ayant chuté de 22% sur une année - il est clair que l'industrie est prête pour une nouvelle révolution. Et avec des applications comme ChatGPT, qui connaissent une croissance fulgurante, l'avenir de l'interaction homme-IA semble prometteur.



Jony Ive, qui a été le cerveau derrière des icônes d'Apple telles que l'iPhone, l'iPad et l'iMac, a quitté l'entreprise en 2019 après y avoir passé 27 ans. Il avait exprimé ses préoccupations concernant l'addiction aux iPhone, en particulier chez les jeunes. Ce nouveau projet pourrait donc être pour lui l'occasion de corriger certains des problèmes associés aux produits qu'il a conçus.



Source