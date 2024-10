Jony Ive s'associe à Sam Altman pour créer un appareil d'IA personnel

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, et l'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive, se sont officiellement associés pour concevoir un appareil personnel propulsé par l'intelligence artificielle. Ils sont à la recherche de financement, rapporte The Information.

Un mystérieux projet

Bien évidemment, rien de concret n'a filtré sur cet appareil pour l'instant, sauf qu'il ne ressemblera pas à un smartphone. Et comme Altman est un investisseur majeur dans le récent AI pin de la société Humane, un appareil portable qui n'a pas d'écran, il est possible que le duo tende vers un produit similaire.

Jony Ive / Sam Altman

Voilà en tout cas la confirmation que les deux hommes se sont rapprochés. En octobre 2023, une rumeur évoquait un partenariat potentiel. La startup d'Ive et d'Altman, dont le nom n'a pas été révélé, recherche actuellement des fonds auprès de grands investisseurs en capital-risque, Ive souhaitant lever jusqu'à 1 milliard de dollars. C'est dire l'ambition derrière ce mystérieux projet.

OpenAI, qui s'est notamment fait connaître grâce à ChatGPT, serait probablement l'un des actionnaires majoritaires, et le duo est également en pourparlers avec le PDG de SoftBank, Masayoshi Son. Parmi les investisseurs potentiels figurent Thrive Capital, un investisseur d'OpenAI, et Emerson Collective, une société de capital-risque et une organisation philanthropique fondée par Laurene Powell Jobs.

Pour mémoire, Jony Ive, ami de longue date de Steve Jobs, a quitté son rôle de chef du design d'Apple en 2019, et bien qu'il ait encore travaillé avec la société de Cupertino en tant que consultant pendant plusieurs années après par le biais de son entreprise LoveFrom, Ive et Apple ont cessé leur collaboration il y a bientôt deux ans. L'occasion pour Ive de concurrencer Apple ? L'avenir nous le dira.



