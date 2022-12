L'Inde rejoint l'UE et oblige aussi l'USB-C sur l'iPhone dès 2025

Le rêve de certains de voir une connectique universelle sur les iPhone et les smartphones sous Android va bientôt voir le jour. Après l'Union européenne qui oblige Apple à démocratiser l'USB-C sur les iPhone, c'est au tour de l'Inde d'exiger à Apple l'abandon du Lightning au profit de l'USB-C.

Un pas de plus vers l'USB-C

Pendant de longues années, Apple a lutté contre l'idée de l'USB-C sur l'iPhone, l'entreprise avait toujours estimé que le Lightning était une connectique supérieure et qu'il n'y avait aucun intérêt pour le consommateur de passer à l'USB-C.



Aujourd'hui, Apple n'a plus vraiment le choix, l'Union européenne a exprimé il y a quelques mois son intention d'obliger l'USB-C sur tous les smartphones et autres appareils électroniques (tablette, ordinateur portable...) dès le 28 décembre 2024. Cette nouvelle politique qui a fait l'objet d'une grande médiatisation va aussi être adoptée par l'Inde !



Le Bureau of Indian Standards (BIS) qui est entièrement administré par l'État a déclaré que des critères de qualité pour le port de recharge des smartphones vont être mis en place dans le pays dès 2025.

Voici ce qu'a dit Rohit Kumar Singh, le secrétaire du ministère des Affaires de la consommation en Inde, à ce sujet :

BIS a notifié les normes pour les chargeurs de type C et le gouvernement proposera deux types communs de ports de charge pour les mobiles et les appareils électroniques portables.

Tout comme l'Union européenne, l'Inde souhaite imposer aux fabricants comme Apple à introduire l'USB-C sur l'ensemble de leurs appareils dans l'objectif de réduire considérablement les déchets électroniques. La présence de la connectique USB-C sur les iPhone permettra aux clients qui quittent leur smartphone sous Android de réutiliser leur chargeur et même leurs accessoires (enceinte, support, tapis de recharge...). Cela évitera que les accessoires soient jetés à la poubelle pour l'achat de nouveaux accessoires auprès d'Apple ou d'un revendeur.

Rohit Kumar Singh qui a accordé une déclaration au média Business-Standard a exprimé une certaine confiance pour le respect de cette nouvelle règle qui vise (évidemment) Apple qui est l'un des rares fabricants à toujours exploiter une connectique maison pour la recharge :

Il existe un large consensus entre l'industrie et le gouvernement sur le fait que l'utilisation des ports de charge USB de type C peut être rendue obligatoire six mois après le déploiement par l'Union européenne des normes relatives aux ports de charge USB en 2024, car les fabricants d'électronique disposent d'une chaîne d'approvisionnement intégrée mondiale.

De multiples indiscrétions ont certifié qu'Apple déploiera la connectique USB-C dès les iPhone 15 qui sortiront à la rentrée de 2023. La firme de Cupertino souhaiterait adopter une stratégie anticipée plutôt que le faire à la dernière minute. Après l'arrivée de l'USB-C sur les iPhone, la disparition progressive de la prise Lightning devrait fortement s'accélérer.