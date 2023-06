L'iPhone 14 rejoint le programme de réparation en libre-service (+ Mac M2)

L'iPhone 14 ainsi que plusieurs Mac M2 s'ajoutent à la liste des produits du programme de réparation en libre-service. Un système qui permet de réparer son iPhone sans l'aide d'Apple, même s'il est loin d'être facile d'accès pour tout le monde comme nous l'avions vu l'an passé.

L'iPhone 14 entre dans la danse

Vous le savez probablement, Apple propose depuis avril 2022 un programme de réparation en libre-service qui offre la possibilité aux utilisateurs de réparer certains produits floqués d'une pomme croquée de manière autonome. Après lecture du manuel adéquat, le client commande les pièces et les outils nécessaires auprès d'Apple et retourne les pièces usagées en échange d'un crédit.



Apple annonce qu'à partir d'aujourd'hui, l'iPhone 14 devient compatible avec ce programme. Il n'est pas le seul, car le MacBook Air 13" M2 et les MacBook Pro 14" et 16" M2 Pro et M2 Max s'ajoutent également à la liste. Les iPhone 12/13/SE 3ᵉ gén sont déjà concernés.

De plus, la nouvelle configuration du système après réparation devient à son tour autonome. Plus besoin de contacter l'assistance technique pour réaliser cette étape. Pour rappel, ce programme n'est pas destiné à tout le monde. Il concerne principalement les personnes qui ont quelques notions dans le domaine, sous peine de finir avec un appareil bon à jeter à la poubelle.



Rappelons qu'Apple a lancé cette alternative pour éviter d'être inquiétée par les gouvernements qui ne cessent de réclamer plus de liberté pour le client, avec notamment le droit à la réparation. La complexité du programme ne répond qu'en partie au problème initial, mais permet de se mettre à l'abri sur le plan juridique.