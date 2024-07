Le mode vocal de ChatGPT va devenir encore plus naturel et réaliste

Après nous avoir impressionnés avec son intelligence artificielle générative en écrit puis en vocal, OpenAI estime qu'il est temps de passer au niveau supérieur. La société derrière ChatGPT a annoncé cette nuit qu'elle commençait à déployer pour un petit nombre d'utilisateurs payants un "mode vocal amélioré", comprenez par là une voix encore plus naturelle et qui se rapproche encore plus de la voix humaine !

Pour les utilisateurs payants dans un premier temps

Depuis hier, OpenAI a commencé à introduire son mode vocal avancé à un groupe restreint d'utilisateurs payants de ChatGPT, l'entreprise n'a pas précisé si cette nouveauté est réservée uniquement aux utilisateurs anglophones. Ce mode vocal avancé vise à offrir des échanges encore plus naturels et instantanés avec l'intelligence artificielle. Dès le début, OpenAI a fixé comme objectif de donner l'impression aux utilisateurs qu'ils parlent à un humain lorsqu'ils utilisent le mode vocal de ChatGPT.



Cette version améliorée permet non seulement d'interrompre les réponses, mais aussi de reconnaître l'humour, le sarcasme, et d'autres nuances conversationnelles. L'une des grandes innovations est que ce nouveau modèle n'a pas la nécessité de convertir le discours en texte, ce qui réduit considérablement la latence lors de l'échange avec l'utilisateur. Résultat, on retrouve immédiatement des interactions plus fluides et réactives, ce qui rend l'expérience utilisateur plus agréable et réaliste.

En mai dernier, OpenAI avait présenté ce mode vocal avancé en utilisant une voix d'IA nommée Sky. Cependant, cette voix était étonnamment similaire à celle de l'actrice Scarlett Johansson, et ce, sans son autorisation. Malgré plusieurs propositions du PDG d'OpenAI, Sam Altman, Scarlett Johansson a décliné l'offre de prêter sa voix à ChatGPT.



Pour éviter de nouveaux scandales, OpenAI a intégré quatre voix prédéfinies dans ce mode vocal avancé, veillant particulièrement à ne pas imiter des voix célèbres. Cette prudence a pour objectif d'éviter tout litige ou controverse similaires à celui rencontré avec l'imitation de la voix de Scarlett Johansson.

Pourquoi un déploiement si "timide" ?

Les tests initiaux du mode vocal avancé sont essentiels pour améliorer cette fonctionnalité avant son déploiement à grande échelle, les utilisateurs ayant accès à ce mode recevront un mail avec des instructions détaillées. En fonction des résultats et de l'évolution de cette période de "bêta", OpenAI prévoit d'ajouter progressivement plus d'utilisateurs. À l'automne, tous les abonnés Plus auront accès au mode vocal avancé. Quant aux abonnés gratuits, ils pourront bénéficier de cette fonctionnalité, mais cela se fera dans un avenir lointain.

We’re starting to roll out advanced Voice Mode to a small group of ChatGPT Plus users. Advanced Voice Mode offers more natural, real-time conversations, allows you to interrupt anytime, and senses and responds to your emotions. pic.twitter.com/64O94EhhXK — OpenAI (@OpenAI) July 30, 2024

Télécharger l'app gratuite ChatGPT