Apple s'intéresse bien aux droits de diffusion de la NBA

Après avoir commencé à investir massivement dans le sport en direct, notamment les MLB Friday Night Baseball et MLS Season Pass, la firme semble s'attaquer au basket. Les rumeurs du début d'année se confirment avec cette information en provenance de Bloomberg. L'idée est bien évidemment de s'offrir les droits de la NBA, avec son florilège de stars dont le nouveau frenchy, Victor Wembanyama.

Apple s'intéresse à la NBA

Apple étudie la possibilité d'ajouter des matchs en direct de la NBA à son catalogue de plus en plus fourni sur Apple TV+. Bien qu'Apple ait exprimé son intérêt pour l'acquisition des droits de diffusion en continu de la NBA au début de l'année, les contrats sont actuellement détenus par Warner Bros et Disney (via sa filiale ESPN). Toutefois, il est possible que certains de ces droits se libèrent, ce qui inciterait Apple à entrer dans le processus d'appel d'offres.

La NBA envisagerait d'attribuer un ensemble de matchs à une troisième société dans le cadre de son prochain contrat après 2025, ce qui pourrait inclure Apple. En outre, Diamond Sports étant menacé de faillite, des sociétés comme Apple, Amazon, Disney et YouTube de Google sont considérées comme des prétendants potentiels aux droits de diffusion en continu des matchs locaux de la NBA laissés vacants par Bally Sports, un service de diffusion en continu des matchs sportifs appartenant à Diamond qui a été confronté à des difficultés financières et à des problèmes contractuels.



Toutefois, l'obtention des droits de retransmission des matchs locaux pose plusieurs problèmes. Alors qu'ESPN peut diffuser des matchs en continu à l'échelle nationale, les droits locaux sont plus difficiles à vendre aux clients. Tout accord potentiel pour Apple nécessiterait une offre globale comprenant suffisamment de droits d'équipe pour justifier l'entreprise. Le rapport de Bloomberg indique également que la Ligue nationale de hockey surveille de près les engagements de Diamond.



Apple est déjà engagé dans la diffusion en continu de contenus sportifs, ayant obtenu les droits de diffusion en continu de l'ensemble de la Major League Soccer (le football) au niveau international et de deux matchs de la MLB par semaine, qui ne font pas l'objet d'un accord de licence.



Alors qu'Apple s'est retiré des négociations avec la National Football League (NFL) pour les droits du NFL Sunday Ticket en raison de conditions défavorables, la perspective d'obtenir de Bally Sports les droits de diffusion en continu de la NBA locale est considérée comme une évolution positive pour toutes les parties concernées. Apple, ainsi que d'autres géants de la technologie comme Amazon, Disney et YouTube, est mieux équipé pour offrir une expérience de vidéo en direct de haute qualité que l'entreprise en question.