Apple pourrait acquérir une partie des droits de diffusion de la NBA

Après avoir acquis les droits de la MLS pour 10 ans et proposé un pass sur l'application Apple TV, la firme de Cupertino pourrait continuer avec une nouvelle ligue de taille... La NBA. Apple souhaite attirer les amateurs de sports de différents horizons sur son application Apple TV. Le basket qui est l'un des sports les plus populaires et appréciés aux États-Unis, cela provoquerait une masse de trafic sur l'app Apple TV.

Apple sur le point de racheter les droits de diffusion de la NBA ?

Selon un récent rapport de CNBC, Apple a "exprimé son intérêt" pour l'achat d'une partie de la diffusion exclusive des matchs de la NBA. Le géant californien pourrait rapidement entrer en compétition avec Amazon, NBCUniversal et NBC Sports qui souhaitent eux aussi devenir un diffuseur de plusieurs matchs de la NBA.



CNBC indique que la National Basketball Association (NBA) pourrait proposer deux formules différentes aux intéressés potentiels. On pourrait retrouver des rencontres réservées pour un ou plusieurs acteurs du streaming et d'autres pour des chaînes de la télévision traditionnelle. La NBA ne voudrait pas fournir l'ensemble des droits à une seule entreprise comme l'a fait la Major League Soccer (MLS) avec Apple. Une mauvaise chose pour les Américains qui devront avoir plusieurs abonnements afin de profiter de l'intégralité des rencontres.

Selon le rapport, les matchs éliminatoires (donc les plus coûteux) pourraient être diffusés en exclusivité sur NBCUniversal, on retrouverait aussi quelques rencontres basiques de saison sur le service de streaming Peacock. Le rapport précise qu'Apple est très intéressé, mais ne formule pas par quel type de match. La firme de Cupertino vise-t-elle des rencontres ou des équipes en particulier ?



Les droits de la NBA étaient auparavant détenus par NBC jusqu'à ce que Disney et Turner Sports les rachètent, il y a plus de 20 ans. Depuis, Disney et Turner Sports en sont les propriétaires. Les négociations ne peuvent reprendre que si les deux groupes acceptent de renoncer à une fenêtre de négociation exclusive qui prendra fin en avril 2024 comme l'indique le contrat.



À ce stade, il est possible qu'Apple soit en mesure de faire une offre, mais il est également envisageable que la NBA choisisse de prolonger son contrat actuel avec Disney et Turner Sports plutôt que d'accepter des offres de nouvelles entreprises, cette décision pourrait être prise avant ou après que la NBA ait examiné les propositions d'autres entreprises.



L'avantage de sélectionner de nouveaux diffuseurs, c'est de capter un nouveau public avec d'autres approches et stratégies, mais aussi d’offrir aux habitués de la NBA un "rafraichissement" puisque les commentateurs ne seront pas les mêmes et la qualité de diffusion non plus (on imagine qu'Apple misera sur une diffusion en 4K si elle obtient une partie des droits de diffusion).