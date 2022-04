Apple TV+ : Apple a réussi à acquérir les droits de "They Call Me Magic" battant NBC

Julien Russo

On l'a vu à plusieurs reprises dans le passé, quand Apple veut acheter les droits exclusifs d'un film, d'une série ou d'un documentaire, le géant californien n'hésite pas à dépenser beaucoup d'argent. On le sait, le budget d'Apple TV+ est gigantesque et permet de doubler les plus gros du secteur... comme NBC !

Une docu-série passionnante à retrouver bientôt sur Apple TV+

Le nom Magic Johnson vous dit probablement quelque chose, il s'agit d'un ancien joueur de basket de la NBA qui a évolué de 1979 à 1996 dans l'équipe des Leakers de Los Angeles. Aujourd'hui, Johnson est à la retraite, mais il reste gravé dans les mémoires des fans de la NBA qui ont suivi pendant plus de 15 ans ses exploits sportifs.

Souhaitant raconter son histoire personnelle, mais aussi sa carrière dans une série documentaire inédite, Magic Johnson a cherché durant plusieurs semaines un service de streaming ou une chaîne de télévision qui serait prête à investir dans son documentaire "They Call Me Magic".



Si le groupe audiovisuel américain NBC a été le premier à engager les négociations financières et de distribution, Apple a très vite eu l’écho de ce projet qui pourrait devenir très populaire aux États-Unis et crée une masse de souscriptions à Apple TV+.

Dans un entretien avec le média Variety, Magic Johnson explique que l'approche avec NBC a été rapide et les représentants du groupe ont été enthousiastes à l'idée d’offrir ce docu-série à leur audience.

Toutefois, Apple est intervenu pour soumettre sa propre offre dans l'objectif de convaincre Johnson d'abandonner les discussions avec NBC pour se concentrer sur une collaboration avec le service de streaming Apple TV+.

Ravi de ce succès, l'ancien basketteur précise :

Tout le monde a appelé. Tout le monde a fait une proposition. Et puis NBC est devenu sérieux.

Constatant que NBC n'était plus loin de conclure un accord, Apple a ouvertement dit à Johnson qu'il n'était « Pas question » que ce projet ne soit pas une exclusivité Apple TV+.

Évidemment, Magic Johnson ne mentionne pas les raisons qui l'ont poussé à délaisser NBC au profit d'Apple, mais on imagine qu'il y a deux motifs :

La distribution internationale , NBC aurait privilégié une diffusion exclusive aux États-Unis. Cependant, Johnson a aussi des fans en Europe et dans le reste du monde, ça aurait été injuste pour eux de ne pas leur donner l'opportunité de visionner ce programme.

, NBC aurait privilégié une diffusion exclusive aux États-Unis. Cependant, Johnson a aussi des fans en Europe et dans le reste du monde, ça aurait été injuste pour eux de ne pas leur donner l'opportunité de visionner ce programme. L'aspect financier, on connait tous le trésor de guerre que possède Apple, le géant californien a certainement des moyens financiers hors normes pour persuader les plus hésitants à rejoindre le catalogue d'Apple TV+.

Comme le révèle le rapport, « They Call Me Magic » fera ses débuts sur le service de streaming d'Apple dès le 22 avril 2022.

La série documentaire proposera des images inédites issues d'archives avec des interviews des amis, de la famille et des anciens coéquipiers de Johnson.



