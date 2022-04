Journée basket sur Apple TV+ avec "They call me Magic" et "The Long Game"

Après la série Swagger sur la vie de Kevin Durant, Apple TV+ accueille aujourd'hui deux nouveaux contenus autour du basket-ball américain, dont une docu-série centrée sur la vie et la carrière de l'icône de la NBA, Earvin "Magic" Johnson. L’autre concerne un joueur en devenir, Makur Maker.

Après Kevin Durant, Magic Johnson et Makur Maker

Aujourd'hui, Apple lance deux séries documentaires sur le basket-ball. L'un s'intitule The Long Game, et porte sur le futur espoir de la NBA, Makur Maker. La plus importante est un documentaire en quatre parties sur la vie de la légende du basket Earvin Johnson, intitulé They Call Me Magic. Les deux séries sont disponibles en streaming dès maintenant avec un abonnement Apple TV+.

Magic Johnson dans They call me Magic

Grâce à un accès sans précédent à Magic Johnson, à sa famille et à ses amis, la série couvre sa carrière de joueur professionnel superstar de la NBA au sein de la franchise des Los Angeles Lakers, ainsi que sa vie ultérieure de businessman, qui a notamment aidé d'autres communautés noires à être reconnues dans le monde des affaires.



La docu-série montre également comment son diagnostic de séropositivité au VIH a entraîné un changement radical dans la façon dont la maladie était perçue dans la culture mondiale.

Makur Maker dans The long game

The Long Game traite de la carrière naissante du prodige Makur Maker, qui se dirigeait vers la draft NBA en tant que candidat cinq étoiles, jusqu'à ce qu'un cours inattendu d'événements l'amène à jouer au basket-ball universitaire pour l'université de Howard.

Comment regarder les nouvelles séries Apple

They Call Me Magic est diffusé dès maintenant sur Apple TV+, sous la forme d'une série de quatre épisodes. The Long Game est une série en cinq parties, également disponible dès maintenant.



Pour les voir, il vous suffit d’avoir un appareil Apple, ou bine de télécharger l'application Apple TV sur votre Amazon Fire Stick, sur votre télévision connectée, ou sur votre console de jeux PlayStation ou Xbox. Vous pouvez également regarder dans votre navigateur sur tv.apple.com.



Un abonnement à Apple TV+ coûte 4,99€ par mois sans engagement, ou 14,95€ dans le pack Apple One qui comprend également Apple Arcade et Apple Music, entre autres.