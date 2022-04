Apple TV+ dévoile la bande-annonce de sa série "The Long Game: Bigger Than Basketball"

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir



Apple a compris que les séries-documentaires sur les sports populaires aux États-Unis plaisent énormément aux abonnés Apple TV+, ils permettent aussi de générer de nombreuses souscriptions. Une fois encore, le géant californien va proposer un programme dédié au sport préféré des Américains : le basket.

À découvrir dès le 22 avril

The Long Game: Bigger Than Basketball est décrit comme une nouvelle série documentaire basée sur l'histoire de Makur Maker, une star du basket qui a volontairement écarté la NBA de sa carrière pour jouer pour l'Université Howard.

Voici comment Apple présente cette série qui s'annonce passionnante :

"The Long Game : Bigger Than Basketball", qui suit Maker, l'espoir de la NBA qui a fait la une des journaux du monde entier en prenant la décision révolutionnaire de renoncer à la NBA et de jouer pour l'université Howard, faisant de lui le joueur de lycée le mieux classé de l'ère moderne du recrutement à s'engager dans une université historiquement noire (HBCU). La série documentaire jette un regard intime sur la vie de Makur en tant qu'étudiant-athlète rêvant d'accéder à la NBA, alors que des difficultés physiques inattendues et une pandémie mondiale menacent sa carrière universitaire. En dehors des terrains, "The Long Game : Bigger Than Basketball" explore comment son parcours depuis sa fuite du Sud-Soudan déchiré par la guerre lorsqu'il était enfant et son système de soutien très soudé l'ont amené à fréquenter une HBCU, ce qui lui a permis de faire une déclaration importante dans le sillage de la réponse culturelle de l'Amérique au mouvement Black Lives Matter.

On retrouvera aux commandes de cette docu-série, Seth Gordon, le réalisateur et producteur exécutif de plusieurs programmes populaires comme The King of Kong, Undefeated ou encore la série originale Apple For All Mankind.

Gordon sera accompagné des producteurs exécutifs Nikki Calabrese (Homecoming), Andrew Fried (Cheer), Dane Lillegard (Val), Sarina Roma (Taste the Nation), Jordan Wynn (Source Code), Luis Lopez et Julia Gunn (Les Muppets, le retour).



"The Long Game: Bigger Than Basketball" sera produit avec la coopération de Sony Pictures Television, Boardwalk Pictures, Exhibit A et bien sûr le gigantesque talent des équipes d'Apple Studios.

Rendez-vous le 22 avril pour découvrir les deux premiers épisodes de cette docu-série, Apple poursuivra la diffusion avec un nouvel épisode tous les vendredis qui suivront.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.