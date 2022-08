Apple voudrait acquérir certains droits de diffusion de la Big Ten Conference aux USA

Le sport universitaire est une donnée vitale aux USA et c'est pour cette raison qu'Apple aurait pour idée d'acquérir certains droits de diffusion. Si tel était le cas, plusieurs matchs de la Big Ten Conference pourraient se retrouver en streaming sur Apple TV+.

Apple, plus sportif que jamais !

Décidément, l'année 2022 est une année sportive pour Apple. Après avoir acquis un accord d'exclusivité de 10 ans sur la Major League Soccer et annoncé l'arrivée de matchs de MLB (baseball) sur Apple TV+, la firme de Cupertino s'attaque maintenant au sport universitaire.



Selon The Athletic, Apple aurait pour idée d'acheter les droits de diffusion de la Big Ten Conference. Cette organisation sportive qui existe depuis bientôt 130 ans aux États-Unis (1896) est affiliée à la Division 1 de la NCAA, qui n'est autre qu'une association sportive qui organise les programmes de nombreuses écoles et universités à travers le pays. L'objectif serait de pouvoir diffuser en streaming des matchs universitaires de basket et de football américain.

Apple n'est pas le premier sur le dossier car Amazon est déjà en pourparlers depuis un certain temps avec les dirigeants de l'organisation. Pour ce qui est des droits médiatiques (droits TV), cela devrait revenir à CBS ou encore NBC mais pour ce qui est du lot streaming, Apple et Amazon vont se livrer bataille.



Si d'un point de vue français cela peut paraître anecdotique, il faut savoir que le sport universitaire, et le basket tout particulièrement, sont très populaires aux États-Unis. En obtenant ce nouveau contrat de diffusion, Apple imposerait encore un peu plus sa place dans la diffusion d'évènements sportifs.