Apple et la Major League Soccer ont conclu un accord d'exclusivité pour 10 ans !

⏰ Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1



Depuis quelques années, Apple nous a dévoilé ses ambitions dans les créations originales de films et séries. Cependant, comme le géant californien n'en a jamais assez et souhaite viser toujours plus haut, Apple a décidé maintenant d'attirer les téléspectateurs des matchs de la Major League Soccer (MLS). Un second sport majeur après le baseball.

L'accord commence dès 2023

Apple vient d'annoncer dans un communiqué de presse une grande nouvelle pour les amateurs de football. Dès l'année prochaine, la totalité des matchs de la Major League Soccer (MLS) vont être diffusée en exclusivité sur l'application Apple TV. Comme Amazon et l'expérience Ligue 1 en France sur Prime Video, Apple demandera un coût complémentaire en vous obligeant à souscrire à un service de streaming "spécial MLS".



Ce service sera accessible aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier via l'app Apple TV qui est aujourd'hui disponible partout dans l'écosystème Apple, mais également sur des OS concurrents comme Android TV ou le FireOS des Fire TV d'Amazon.

En plus de la diffusion en direct, Apple proposera aussi des extras supplémentaires au cas où vous aurez manqué le match :

Le service offrira aux fans un nouveau spectacle de concours de match en direct hebdomadaire afin qu'ils ne ratent jamais un but passionnant ou un enregistrement, ainsi que des rediffusions de jeu, des faits saillants, des analyses et d'autres émissions originales. Ce contenu MLS en direct et à la demande fournira des vues approfondies et des coulisses des joueurs et des clubs que les fans adorent.

Et si on est abonné à Apple TV+ ?

Les utilisateurs qui détiennent un abonnement au service de streaming Apple TV+ pourront accéder à énormément de diffusions en direct, l'entreprise mentionne une "large sélection de matchs de la MLS et de la Coupe des Ligues".

Toutefois, Apple rappelle que pour profiter de l'ensemble des matchs, il faudra souscrire au service spécial MLS, le but reste aussi de rentabiliser l’impressionnant investissement que vient de faire Apple sur le long terme.



Don Garber, le commissaire de MLS a déclaré :

Apple est le partenaire idéal pour accélérer davantage la croissance de MLS et approfondir le lien entre nos clubs et leurs fans. Compte tenu de la capacité d'Apple à créer une expérience utilisateur de premier ordre et à atteindre les fans partout dans le monde, il sera incroyablement facile de profiter des matchs MLS n'importe où, que vous soyez un super fan ou un spectateur occasionnel.

Dès l'année prochaine, beIN Sports n'aura plus les droits de diffusion pour les matchs de la MLS en France. Aux États-Unis, les matchs sont diffusés principalement par le groupe Disney via ses chaînes ESPN et la Fox, là aussi les téléspectateurs devront passer par l'application Apple TV.

Il y a fort à parier que les accords avec les fournisseurs d'accès à internet se multiplient très rapidement en France et à l'international dans les prochains mois, car la demande sera très présente par les personnes n'ayant pas de support pour accéder à l'application Apple TV.



