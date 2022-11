Apple prépare la publicité en direct pour les matchs de la Major League Soccer

Apple est en train de mettre en place un réseau de publicité télévisée en direct en vue de la diffusion en continu des matchs de la Major League Soccer la saison prochaine, la ligue de football américaine. Comme le rapporte Bloomberg, Apple a intégré un volet publicitaire dans le cadre de son accord avec la MLS qui doit débuter dans quelques mois.

Une extension de l’accord initial

En juin dernier, Apple a annoncé un partenariat de dix ans avec la Major League Soccer, qui verra tous les matchs diffusés en continu via l'application Apple TV à partir de 2023. Apple discute actuellement avec des partenaires publicitaires et des sponsors de la MLS au sujet des publicités qui seront diffusées pendant les matchs de football et les émissions connexes.

Des publicités seront diffusées dans les trois modes de diffusion en continu, à savoir l'offre dédiée, les abonnements payants classique et l'application TV gratuite avec quelques matchs offerts.



Selon Bloomberg, les publicités pour la télévision en direct s'inscrivent dans la politique agressive de l’entreprise en matière de publicité. Apple a récemment ajouté de nouvelles publicités dans l'onglet "Aujourd'hui" de l'App Store et sur les pages des applications individuelles, une initiative qui n'a pas été appréciée des développeurs en raison de certains types de publicités qu'Apple a choisi de diffuser.



Apple travaille également sur un plan visant à ajouter des annonces de recherche dans Apple Plans sur iPhone à partir de l'année prochaine, ces publicités apparaissant à côté des recherches des utilisateurs. Bloomberg affirme qu'Apple étudie également la possibilité d'ajouter des publicités à d'autres applications et services afin de tripler ses revenus publicitaires en passant de 4 milliards actuellement à plus de 10 milliards par an dès l’an prochain.