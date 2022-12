La Major League Soccer publie le calendrier 2023 des matchs sur Apple TV

La Major League Soccer, la ligue 1 américaine de football, a annoncé ce soir son calendrier de la saison 2023, dont chaque match sera diffusé en direct dans l'application Apple TV dans plus de 100 pays, dans le cadre d'un nouveau partenariat de 10 ans entre la ligue et Apple. Un abonnement au MLS Season Pass est nécessaire pour la plupart des matchs, mais les abonnés Apple TV+ pourront regarder certains matchs gratuitement.

Voici le calendrier 2023 de la MLS

L’abonnement sera disponible à partir du 1er février pour 14,99 euros par mois ou 99 euros par saison, et les abonnés Apple TV+ pourront s'abonner à un prix réduit de 12,99 euros par mois et 79 euros par saison, selon Apple. Les détenteurs de billets de saison de la MLS recevront un abonnement gratuit à MLS Season Pass en guise de cadeau.

Apple indique que la majorité des matchs de la saison 2023 seront joués les samedis et certains mercredis, avec un début à 19h30, heure locale. Certains matchs seront également diffusés sur les réseaux Fox aux États-Unis, et sur TSN et RDS au Canada.



Le communiqué de presse d'Apple énumère les points forts du programme de la saison 2023, notamment les matchs du week-end d'ouverture "MLS is Back" le samedi 25 février ou le "Decision day" le 21 octobre.



L'application Apple TV est disponible sur l'iPhone, l'iPad, le Mac, l’Apple TV, la PS4, la PS5, la Xbox One, la Xbox Series S, la Xbox Series X, les bâtons de streaming Roku et Amazon Fire TV, les téléviseurs Roku et certains téléviseurs intelligents de LG, Samsung, Sony et Vizio. Plus tôt dans la journée, la rumeur a couru que l'application serait bientôt lancée sur les smartphones Android.