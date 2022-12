L'application Apple TV bientôt sur Android ?

C'est la rumeur du jour. Un internaute sur Twitter qui a eu bon sur ses prédictions au sujet de l'iPhone 14 Pro affirme qu'Apple va bientôt lancer son application Apple TV sur les smartphones Android. Une bonne idée pour gagner en popularité.

 TV pourrait débarquer sur Android prochainement

Apple aurait l'intention de lancer son application Apple TV sur Android. Cette rumeur provient de l'utilisateur @ShrimpApplePro sur Twitter qui a donné quelques informations exactes sur l'iPhone 14 Pro et la Dynamic Island avant sa sortie.



Selon lui, Apple teste actuellement l'app en interne et aurait pour objectif de la mettre en place "très prochainement", sans qu'une date de lancement précise soit donnée. Les utilisateurs de smartphones Android auraient là un moyen bien plus simple d'accéder au service de streaming de la pomme, Apple TV+.

Déjà présente sur de nombreux supports autres que ceux d'Apple comme les consoles de jeux vidéo, certaines TV connectées ou encore boîtiers TV, l'application  TV ne serait pas de trop sur les smartphones Android. Cela permettrait à Apple d'élargir son audience qui en a bien besoin.



Au passage, la firme pourrait démontrer une nouvelle fois qu'elle n'est pas totalement fermée au monde extérieur et qu'elle sait parfois faire des concessions. À voir si cela se confirme dans les mois à venir ou si ce n'est qu'une simple rumeur farfelue pour faire du buzz.