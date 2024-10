Apple publie les fiches techniques complètes des Apple Watch 2023

Près de dix ans après le lancement du premier modèle, Apple propose enfin des pages de spécifications techniques pour tous les modèles d'Apple Watch actuellement vendus.



La firme de Cupertino a ajouté sur son site web des pages dédiées aux caractéristiques techniques de l'Apple Watch Series 9, de l'Apple Watch Ultra 2 et de l'Apple Watch SE de deuxième génération.

Enfin des pages détaillées sur les Apple Watch

À la manière de ce qui existe déjà pour les iPhone, iPad, Mac et autre Vision Pro, la société dirigée par Tim Cook rassemble toutes les informations techniques de ses montres en un seul endroit. On y trouve notamment des détails sur les matériaux et les finitions, la taille et le poids, les capteurs, la connectivité, l'autonomie de la batterie, les fonctions de santé et de bien-être, les fonctions de sécurité, les fonctions d'accessibilité, et bien plus encore comme la résistance ou l'écran.

Jusqu'à présent, il fallait s'en tenir aux pages de présentation commerciale, de commande ou bien à l'outil de comparaison des Apple Watch.



Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver les trois fiches en question ci-dessous (en anglais) :

Ce n'est pas une révolution, mais c'est toujours bon à prendre. À noter que nous avons vérifié, les anciennes montres de la marque n'ont pas le droit à leur page détaillée. Dommage.



Rappelons qu'en septembre prochain, Apple doit lancer la dixième génération de montres connectées, à savoir l'Apple Watch X (à prononcer Apple Watch 10). On s'attend à un nouveau design, de nouveaux capteurs (hypertension et apnée du sommeil) et à des fonctionnalités exclusives. Elle sera évidemment propulsée par watchOS 11.