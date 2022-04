Baseball sur Apple TV+ : des difficultés techniques et des commentaires inintéressants

Comme vous avez pu le voir lors du dernier keynote, Apple a annoncé avoir acquis en exclusivité 24 matchs de baseball (MLB) pour son service de streaming Apple TV+. Ces matchs diffusés du 8 avril au 24 juin 2022 vont permettre de générer de nouvelles souscriptions et de faire connaître Apple TV+ à d'autres catégories d'utilisateurs. Malheureusement, la retransmission en direct des deux premiers matchs ne s'est pas passée comme prévu...

Des problèmes techniques à répétition

Il y a 72 heures, Apple diffusait ses deux premiers matchs de baseball sur Apple TV+, une première pour le service de streaming qui s'était jusqu'ici concentré uniquement sur les séries, films et documentaires originaux.

Le géant californien a diffusé le match New York Mets contre Washington Nationals et Houston Astros contre Los Angeles Angels, deux rencontres importantes et très attendues dans le championnat.



Visiblement, cette première fois s'est fait ressentir, d'après les nombreux retours des abonnés Apple TV+ sur les réseaux sociaux, il y a eu un certain "amateurisme" pour une diffusion d'un événement sportif en direct. En effet, les messages d'erreur se sont répétés à plusieurs reprises pendant le match : « La vidéo n’est pas accessible. Il y a un problème pour charger cette vidéo. Si cela continue, veuillez vérifier votre connexion internet ». Évidemment, cela ne concernait pas les connexions, mais plutôt les serveurs de diffusions d'Apple (peut-être à cause d'une surcharge liée à la fréquentation).

Si ces bugs n'ont pas touché tous les abonnés Apple TV+ qui regardaient les matchs vendredi dernier, il y en a eu quand même beaucoup qui n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Des commentaires qui ont provoqué l'indignation

Comme l'a fait Amazon Prime Vidéo avec la Ligue 1 en France, Apple a été obligé de choisir une équipe de commentateurs pour accompagner les matchs de baseball qui sont diffusés en direct sur Apple TV+.

Le problème, c'est que les personnes sélectionnées (Chris Young, Hannah Keyser et Melanie Newman) n'ont pas vraiment plu aux abonnés, à plusieurs moments pendant le match, les commentateurs se sont mis à parler de sujets qui n'avaient rien à voir avec le baseball.

Il y a eu des conversations autour des animaux de compagnie, des produits Apple, de la météo... Cela a duré plusieurs minutes face à des abonnés qui auraient préféré des remarques sur ce qui se passait sur le terrain !



La prochaine diffusion sur Apple TV+ aura lieu le 15 avril avec les matchs Tampa Bay Rays contre Chicago White Sox puis Cincinnati Reds contre Los Angeles Dodgers. Beaucoup de fans espèrent une meilleure stabilité du flux pendant le match ainsi que des commentaires plus concentrés sur le baseball.