Les analystes estiment que l'Apple Watch va rencontrer des difficultés dans les ventes

Leader incontestable du marché des montres connectées dans le monde, Apple devrait bientôt faire face à un fort ralentissement dans les expéditions de ses Apple Watch. Si les iPhone 14 seront intouchables avec une popularité toujours plus importante, le succès des Apple Watch Series 8 et des générations précédentes devrait s'affaiblir à cause de l'inflation.

Une part de marché qui va chuter

Globalement, l'année 2022 aura été une belle réussite pour Apple, du moins pour les ventes des iPhone et des Apple Watch. D'après de récentes déclarations de plusieurs analystes chez JP Morgan, Apple peut s'attendre à une forte demande pour les iPhone 14 (malgré l'augmentation tarifaire à prévoir), ce qui ne devrait pas être le cas pour les Apple Watch.

En effet, les analystes estiment qu'à cause de l'inflation et de la hausse des prix sur les iPhone 14, un grand nombre de consommateurs vont revoir leur décision d'acheter une Apple Watch ou de renouveler celle qu'ils possèdent déjà.



Les analystes derrière ce rapport ne mentionnent pas un moment douloureux ou chaotique pour l'Apple Watch, mais des faiblesses dans les ventes qui devront probablement être comblées par des promotions chez les revendeurs pour permettre d'écouler les stocks plus rapidement.

Voici ce que déclarent les analystes :

La tarification est un point clé dans une macro [économie] difficile qui comprend des pressions inflationnistes et un recul des dépenses de consommation, mais nous pensons que cela pèse encore plus pour les « wearables » qui sont considérés par les consommateurs comme des achats plus discrétionnaires comparés à l’iPhone.

En ce qui concerne l'augmentation tarifaire des iPhone 14, les analystes de JP Morgan sont catégoriques, même si Apple ne veut pas augmenter ses prix, l'entreprise n'a pas le choix, car cela réduira sa marge de bénéfice et provoquera une baisse de son chiffre d'affaires.

Les analystes expliquent :

Avec les pressions que génère l'inflation sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, le consensus s’attend à des augmentations de prix sur la gamme de produits iPhone 14 par rapport à l’iPhone 13. Nous nous attendons à ce qu’Apple adopte une approche plus nuancée afin de maintenir les prix de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Max « bas de gamme » tout en les augmentant pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Apple révèlera les iPhone 14 et Apple Watch Series 8 lors de l'Apple Event de demain soir à partir de 19h. Nous saurons à ce moment si les prix augmentent réellement à plus de 1000€ pour les configurations minimales comme l'a divulgué une source qui s'est confiée à iPhon.fr hier soir.