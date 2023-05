Les ventes d'Apple Watch se sont effondrées au premier trimestre 2023

L'Apple Watch est la première montre connectée sur le marché, Apple a réussi à s'imposer face à une concurrence qui propose régulièrement de nouveaux modèles à des prix très attractifs. Cependant, l'Apple Watch a comme toutes les autres montres des moments de faiblesse. Ça a par exemple été le cas au premier trimestre de 2023, un rapport mentionne des ventes en forte baisse, il s'agit même du pire trimestre depuis ces trois dernières années.

L'Apple Watch a mal commencé 2023

Au cours du premier trimestre de cette année, l'Apple Watch semble avoir souffert des effets de l'inflation. Selon un rapport de Counterpoint Research, la montre connectée d'Apple a enregistré son pire trimestre depuis ces trois dernières années, marquant ainsi un recul significatif dans les ventes de ce produit phare. Toutes les gammes sont concernées, de l'Apple Watch Ultra à l'Apple Watch SE.



Le rapport révèle que la quantité d'Apple Watch expédiée entre janvier et mars 2023 a été inférieure à 10 millions d'unités dans le monde. Cette baisse des ventes a également eu un impact sur la part de marché d'Apple, qui est passée de 32% à 26%, indiquant une diminution notable de sa domination sur le marché des montres connectées.

Cependant, malgré la baisse des ventes d'Apple Watch, la concurrence n'a pas autant bénéficié de cette situation que l'on pourrait le penser. Les parts de marché des autres acteurs du secteur ont évolué de manière très timide. Par exemple, la part de marché des Galaxy Watch de Samsung n'a augmenté que de 1%, ce qui suggère qu'il y ait peu de chance que les consommateurs aient rejeté l'Apple Watch pour des raisons liées à la fiche produit.



Une marque qui a cependant connu une explosion de ses ventes est l'entreprise Fire-Boltt, basée en Inde. Les ventes ont enregistré une évolution impressionnante de 57%. Cette croissance soudaine pourrait être attribuée à une combinaison de facteurs, tels que des prix compétitifs et des fonctionnalités attrayantes.

Des bracelets connectés en forme

Il est également intéressant de noter que contrairement au marché des montres connectées, les ventes de bracelets connectés n'ont pas connu la même baisse de performance. Ces accessoires plus simples et moins coûteux semblent toujours susciter l'intérêt des consommateurs.



La perte de vitesse d'Apple sur ce marché peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'inflation a sans aucun doute affecté le pouvoir d'achat des consommateurs, les incitant à réduire leurs dépenses sur des produits haut de gamme tels que l'Apple Watch. De plus, l’absence d'innovations majeures dans l'Apple Watch Series 8 par rapport à la génération précédente peut avoir contribué à un manque d'intérêt de la part des clients, qui peuvent préférer attendre des avancées technologiques plus marquantes avant de renouveler leur Apple Watch.