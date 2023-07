Apple a été très en forme au 2e trimestre de 2023 pour les ventes de Mac

Au cours du dernier trimestre de 2022, les ventes de Mac s'étaient littéralement écroulées, cela s'est expliqué par l'absence de renouvellement des modèles existants, ce qui a incité les consommateurs à repousser leurs achats. Après les nouvelles générations de Mac mini et MacBook Pro sorties en début d'année, Apple a réussi à redynamiser le marché et ça s'est constaté sur la part de marché du second trimestre de 2023 !

Les Mac sont en forme

Selon un récent rapport du cabinet d'analyse IDC, Apple a réalisé une belle performance sur le marché des ordinateurs au cours du deuxième trimestre de 2023. Alors que chaque concurrent a vu ses expéditions se réduire par rapport au même trimestre de l'année dernière, Apple est l'un des rares fabricants à afficher une croissance, ce qui permet d'augmenter la part de marché et faire plaisir aux investisseurs après deux trimestres consécutifs décevants à cause du manque de nouveautés.



D'après les statistiques d'IDC, Apple a vendu 5,3 millions de Mac au cours du second trimestre de cette année, c'est une évolution de 10,3%. Au total, on retrouve une part de marché de 8,6%, ce qui permet au géant californien de se placer devant Acer, mais l'entreprise reste loin derrière Dell (16,8%), HP (21,8%) et Lenovo (23,1%).

IDC précise dans son rapport que la demande globale s'est affaiblie partout dans le monde, cela peut s'expliquer par la disparition progressive du télétravail ou encore l'inflation qui limite les grosses dépenses dans les foyers. En tout cas, Apple profite d'une croissance qui peut en quelque chose s'expliquer facilement :

La faible demande globale a fait en sorte que les niveaux de stocks sont restés au-dessus de la normale plus longtemps que prévu. Cela inclut les systèmes finis au niveau du canal, ainsi que la chaîne d'approvisionnement. Jusqu'à présent, aucun fabricant de PC n'a été à l'abri des défis posés par le marché. À l'exception d'Apple et de HP Inc., toutes les principales entreprises ont connu des baisses à deux chiffres au cours du trimestre.



Mais Apple a bénéficié d'une comparaison favorable d'une année sur l'autre, car l'entreprise a souffert de problèmes d'approvisionnement au cours du 2T22 en raison des fermetures liées à la COVID au sein de la chaîne d'approvisionnement. Pendant ce temps, HP a été confronté à une offre excédentaire de stocks au cours de la dernière année et approche enfin des niveaux normalisés des stocks, ce qui permet à son taux de croissance de briller pendant ce ralentissement.

De manière générale, il y a eu 61,6 millions de Mac et PC qui ont été expédiés au cours du second trimestre de 2023, soit une chute de 13,4%, car à la même période en 2022, il y en avait 71,1 millions.



Apple peut donc remercier ses Mac M2 comme le MacBook Air M2, le MacBook Pro M2 Pro / Max et les récents Mac Studio et Mac Pro M2 Ultra.

Source